Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS: Lepiszczem narodu jest empatia

W sobotę przed południem rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Markach. Wystąpienie wygłosił Jarosław Kaczyński. Wicepremier skupiał się na dotychczasowych dokonaniach partii. Mówił m.in. o bezpieczeństwie energetycznym. Pod koniec przemówienia zapowiedział mobilizację całego obozu Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński o Morawieckim: Ogłaszam pełną mobilizację

- Polacy powinni uczynić wszystko, jako obywatele, wyborcy, by ten rząd mógł kontynuować swoją misję. Ale to zależy także od nas, bo są fakty i są opowieści. My przez cały czas, w mediach, na szczęście nie wszystkich, słyszymy opowieść o klęsce, o tym, że wszystko źle. Trudno o tym wszystkim opowiadać, bo wstyd. Trzeba oszczędzić tego wstydu. Chociaż to nie oznacza, że nie popełniamy błędów i jesteśmy bez grzechu. To oni tak twierdzą o sobie, my tak nie twierdzimy - powiedział prezes PiS. - A kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia? To my musimy to zrobić. Dlatego ogłaszam mobilizację Prawa i Sprawiedliwości i całej Zjednoczonej Prawicy - dodał.

Kaczyński zapowiedział, że wykorzystana zostanie "stara, wypróbowana metoda", czyli objazd kraju i spotkania z wyborcami. Podróżować ma m.in. premier Mateusz Morawiecki. - Dziękuję ci, Mateuszu. Mówi, że nawet dzisiaj [ruszy w trasę - red.]. Ma takie siły, że teraz już tylko trzeba, żeby przebiegł maraton, ale nie w 5,44 - bo to prawie chód taki szybszy - nie jest przecież sportowcem w tej dziedzinie, ale w 4,5 - żartował Kaczyński. To nawiązanie do wyniku Donalda Tuska, który w kwietniu pochwalił się przebiegnięciem maratonu w czasie 5 godzin i 44 minut.

Tusk o przemówieniu Kaczyńskiego: Nie powiedzieli mu, po ile jest benzyna

"Ruszymy w drogę z tą opowieścią..."

- Ruszymy w drogę z tą opowieścią, którą tutaj starałem się przedstawić i z wieloma innymi faktami. Jeśli ta podróż, te inne przedsięwzięcia, bezpośrednie dotarcie do społeczeństwa z prawdą zostanie przeprowadzone, to nie ma żadnej wątpliwości, że nigdy żaden rząd nie uczynił tyle dla Polski co my - powiedział pod koniec wystąpienia Kaczyński.