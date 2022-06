W sobotę 4 czerwca o godzinie 11:00 rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Markach koło Warszawy. Według naszego dziennikarza Jacka Gądka, który jest na miejscu, uczestniczy w niej ok. półtora tysiąca osób. Hasło konwencji to "Polska w sercu".

Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS: Lepiszczem narodu jest empatia

Spotkanie rozpoczęło się od wykonania hymnu państwowego przez polityków PiS wraz z zespołem tańca ludowego Leszczyniacy ze Świdnika. Jarosław Kaczyński zaczął od przeproszenia zgromadzonych, którzy nie zmieścili się na sali. - Zawiedliśmy, nie wiedzieliśmy, że będzie was aż tak dużo - powiedział.

Dalej prezes PiS skomentował spot z fragmentem wystąpienia byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Mój świętej pamięci brat mówił tutaj, a właściwie mówił 11 listopada 2009 r. tutaj, o nowoczesnym patriotyzmie [...] My wszyscy musimy być kontynuatorami jego dzieła i jego myśli. Musimy iść tą drogą, którą wskazał. Iść tą drogą ku temu celowi, o którym tutaj mówił, ku tej Polsce, o którą chodzi - apelował.

- Gdy w 2015 roku zdobywaliśmy władzę, to mieliśmy przygotowany wielki program. Program, który wywodził się z patriotyzmu, z przekonania, że naród jest połączony solidarnością, że solidarność wiąże się ze sprawiedliwością, a sprawiedliwość z równością praw i obowiązków, że lepiszczem narodu jest także empatia, szczególnie wobec najsłabszych - mówił Kaczyński i podkreślił, że "najbardziej odczuwalna zmiana" za rządów PiS dotyczy polityki społecznej. - Wydatki na rodzinę, głównie dzieci, wzrosły o 200 mld zł, a w tym roku, to będzie 62 mld zł - zaznaczył, wymieniając kolejne sukcesy swojej partii.

Konwencja PiS. Nieoficjalnie: ludzie Kaczyńskiego studzą emocje

Konwencja PiS w Markach. Politycy studzili oczekiwania

Spekulacje na temat tego, co ogłosi Jarosław Kaczyński, trwały od pewnego czasu. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiadał pod koniec maja na antenie Polskiego Radia 24, że będą to "propozycje na ten okres letni i poprzedzający rzeczywisty już taki polityczny czas jesieni, kiedy rok, a potem niecały rok przed wyborami, kampania będzie nabierać rumieńców". Oczekiwania studził także m.in. rzecznik rządu Piotr Müller, który w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu ZET zapowiedział, że choć podczas konwencji "padną pewne zapowiedzi", to "raczej by obniżał oczekiwania pod kątem wielkich programów". Media spekulowały, że w sobotę rząd może ogłosić waloryzację programu 500 plus.