Konwencja, która rozpocznie się o 11.00, zapoczątkuje też spotkania polityków partii z wyborcami. Weźmie w niej udział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, że podczas konwencji uzgodniony zostanie plan działania PiS na najbliższe miesiące. Uczestnicy mają również rozpocząć dyskusję nad aktualizacją programu partii.

Konwencja PiS w Markach. Co ogłosi Jarosław Kaczyński?

Ryszard Terlecki podkreślał kilka dni temu w Polskim Radiu 24, że propozycje PiS, które pojawią się na konwencji, to nie jest jeszcze program wyborczy. - To są nasze propozycje na ten okres letni i poprzedzający rzeczywisty już taki polityczny czas jesieni, kiedy rok, a potem niecały rok przed wyborami, kampania będzie nabierać rumieńców - mówił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS.

Emocje studził także Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny partii. - Wszyscy, którzy spodziewają się podczas konwencji fajerwerków i świętowania będą mocno zawiedzeni. To spotkanie ma służyć podsumowaniu tego, czego dokonaliśmy, co mamy jeszcze do zrealizowania oraz aby zmotywować naszych działaczy do jeszcze cięższej pracy - mówił Sobolewski w PAP.

Konwencja PiS. Nieoficjalnie: ludzie Kaczyńskiego studzą emocje

Jakie obietnice mogłyby paść w Markach? W mediach najczęściej pojawiają się spekulacje o waloryzacji 500 plus. Świadczenie miałoby zostać podniesione do 700 zł. Sami politycy - oficjalnie i nieoficjalnie - studzą emocje. - Fajerwerków programowych nie będzie - mówił w tym tygodniu w rozmowie z Gazeta.pl polityk PiS.

Z kolei rozmówca "Faktu" przyznaje, że w tym roku nie ma w budżecie pieniędzy na podwyżkę. - Jeśli już, można spodziewać się zapowiedzi, że świadczenie zostanie podniesione, ale dopiero w przyszłym roku - podkreśla.

"Raczej bym obniżał oczekiwania pod kątem wielkich programów"

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w piątek w Radiu ZET, że "padną pewne zapowiedzi". Podkreślał, że w tej chwili nie zapadła decyzja co do podwyżki 500 plus. Nie wykluczył przy tym, że może to nastąpić w przyszłości. - Raczej bym obniżał oczekiwania pod kątem wielkich programów - mówił Müller.

Inna propozycja, która pojawia się w medialnym obiegu, to 14. emerytura wypłacana stale co roku. Pytany o spekulacje na ten temat Müller odpowiedział: - Zobaczymy.

Sobotnia konwencja ma zapoczątkować szereg wyjazdów polityków do wyborców. Mają oni odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce.

- Sam prezes Kaczyński zapowiedział, że po reformie struktury wewnętrznej partii, w wyniku której mamy 94 organizacje okręgowe będzie chciał każdy z tych nowych okręgów odwiedzić - mówił w Polskim Radiu Radosław Fogiel, rzecznik PiS.

