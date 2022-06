Opozycja boi się, że PiS może sfałszować kolejne wybory. Jest porozumienie KO, Hołowni i innych

Donald Tusk ocenił dokument jako "niezbędny", zwłaszcza po ostatnich wyborach prezydenckich, które -. według szefa Platformy Obywatelskiej - były wolne, ale jednocześnie nie były uczciwe. - Nadużycia władzy, wykorzystywanie środków publicznych, pełna monopolizacja mediów państwowych na rzecz jednego kandydata spowodowały, że te wybory były, delikatnie mówiąc, stronnicze - ocenił Tusk podczas piątkowej uroczystości w Senacie.

- To, czego się obawiamy i mamy powody, aby się tego obawiać, to możliwość manipulowania lub wręcz fałszowania wyborów, także na najniższym szczeblu - oświadczył lider PO, dziękując wszystkim zaangażowanym w obywatelską kontrolę wyborów.

Głos w Senacie zabrali wszyscy sygnatariusze porozumienia. - Jesteśmy zakochani w demokracji i to nas łączy. Widzimy, co Kaczyński zrobił z mediami i państwowymi spółkami. Dlaczego nie miałyby zbrukać procesu wyborczego? Potrzebujemy tego narzędzia, które razem wypracowaliśmy. Chodzi o to, by uczciwie usłyszeć głos suwerena - stwierdził Szymon Hołownia.

Również mniejsze ugrupowania, jak Zieloni, podpisali dokument. "Zieloni są zawsze tam, gdzie trzeba! Potrzeba niezależnej kontroli procesu wyborczego" - napisali na Twitterze.

Dokument podpisali przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, ruchu samorządowego Tak! Dla Polski oraz partii opozycyjnych: Platformy Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Partii Zieloni, Razem, Nowoczesnej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Inicjatywy Polska oraz Unii Europejskich Demokratów.

