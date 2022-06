Tusk o zmianach w sądownictwie: Na diabła trwało to tyle miesięcy. Zmarnowali rok, okradli Polaków

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki mówili w czwartek o "historycznym momencie" i "przełomowym dniu" po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Do spotkania doszło w Warszawie dzień po zatwierdzeniu przez Komisję Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Decyzję tę poprzedziły długie negocjacje. Polska w ramach porozumienia z Komisją zobowiązała się do wprowadzenie zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości. Ursula von der Leyen podkreślała na konferencji prasowej, że środki dla Polski wypłacone zostaną dopiero po wypełnieniu tego porozumienia. Powiedziała, że pieniądze te muszą być wydawane w warunkach rządów prawa.

Ursula von der Leyen w Polsce: "Kamienie milowe" muszą być wypełnione

Polska wynegocjowała w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106 miliardów 900 milionów złotych oraz 51 miliardów 600 milionów złotych pożyczek, zaciąganych na preferencyjnych warunkach. Ministerstwo spraw zagranicznych informowało w tym tygodniu, że pierwsze pieniądze z KPO nasz kraj może dostać pod koniec wakacji.

- Jesteśmy świadkami, mam taką nadzieję, pewnego pozytywnego trendu, który być może zakończy ten absurdalny okres w historii Polski, czyli tę potężną awanturę o sądownictwo, zdewastowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości - mówił w piątek w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były premier Donald Tusk.

Jak dodał, awantura była "stratą samą w sobie i bardzo zaważyła na życiu obywateli, sprawności państwa, opinii o Polsce w Europie, a z drugiej strony zablokowała gigantyczne pieniądze". - Nic głupszego ten rząd nie mógł nam zafundować, zresztą sobie też - ocenił Tusk.

Donald Tusk: Rząd okradł Polaków z pieniędzy

- Bardzo ważne było od samego początku, żeby UE nie uznała, że tutaj Putin zainstalował swoją filozofię polityczną i Polska jest, jeśli chodzi o standardy, poza UE. To, że dzisiaj Komisja Europejska, jej szefowa i cała UE są gotowe nadal traktować Polskę jako kraj w pełni europejski, ja się z tego tylko cieszę. To, że rząd musi się okrakiem wycofywać z tych idiotycznych i groźnych w konsekwencjach działań przeciwko polskiemu sądownictwu czy systemowi prawa, z tego też się należy cieszyć - mówił były szef rządu w TVN24.

Według lidera PO "jedynym poważnym znakiem zapytania jest kwestia elementarnej racjonalności rządu i premiera Morawieckiego". - Na diabła oni przez tyle miesięcy... my straciliśmy w ten sposób nie tylko z tytułu różnych kar, to jest już ponad miliard, ale te pieniądze mogliśmy mieć już dawno w kraju. Zaliczki straciliśmy bezpowrotnie. Złotówka na tym ucierpiała, więc inflacja wzrosła - wyliczał Donald Tusk.

- Zmarnowali ten rok, okradli Polaków z tych pieniędzy, które im się należały, bo to są nasze pieniądze, Polaków, te, które Morawiecki i Kaczyński zamrozili w Brukseli. Wdali się w wojnę domową z Ziobrą, wszyscy na tym stracili, oni też i na końcu ogłaszają historyczne zwycięstwo, kiedy wszyscy wiemy, że to jest próba naprawienia, w bardzo niewielkim stopniu, wielkich krzywd, jakie narobili własnemu państwu - mówił polityk.

Przewodniczący PO zaznaczył, że "Morawiecki był jednym z tych premierów i prezydentów, jako członek Rady Europejskiej, którzy zaakceptowali tzw. tryb warunkowości, to znaczy, pieniądze są dla tych państw, które respektują traktaty i kwestię praworządności". - Zgadzając się na to i nie wypełniając zobowiązań to on w jakimś małym cudzysłowie "okrada" Polskę z tych pieniędzy - skomentował.

