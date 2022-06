Andrzej Duda z łosiem i borsukiem. Prezydent świętował Dzień Dziecka

1 czerwca w Warszawie odbyła się akcja "Bezpieczne wakacje" z Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą. W wydarzeniu udział wzięły dzieci z Polski i Ukrainy - podopieczni organizacji CARITAS oraz SOS Wioski Dziecięce. Prezydent podkreślał, że celem akcji jet to, by wszyscy uczniowie wrócili bezpiecznie z wakacyjnej przerwy i wiedzieli na przyszłość, jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach.

Dzień Dziecka z parą prezydencką. W akcji udział wzięły także dzieci z Ukrainy

- Dzieciom z Ukrainy, które znalazły w Polsce bezpieczne schronienie, chcę powiedzieć, że żadne dziecko nie powinno doświadczać tego, czego wy doświadczacie teraz. To nieodpowiedzialni dorośli wywołali tę okrutną wojnę, której jesteście ofiarami. Ale my bardzo głęboko wierzymy, że ta wojna szybko się skończy i będziecie mogli bezpiecznie wrócić do swojej ojczyzny - powiedziała Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama życzyła dzieciom zdrowia, bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa oraz tego, by zawsze czuły się kochane i mogły spełniać swoje marzenia.

Andrzej Duda wyróżnił natomiast czterech chłopców, którzy udzielili pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Byli to 10-letni Marcin, który zaalarmował straż i zapobiegł rozprzestrzenieniu się ognia na kempingu; 11-letni Maksymilian, który uratował kobietę w stanie hipotermii; 11-letni Filip, który udzielił pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku oraz 15-letni Dominik, który wezwał służby do ulatniającego się w kamienicy gazu.

Dzieci mogły też skorzystać z zajęć, które przygotowali dla nich przedstawiciele służb - policji, pogotowia ratunkowego czy wojska.