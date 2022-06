Kaczyński w Kijowie: Historia była różna, bardzo różna. Jest szansa, żeby stworzyć coś zupełnie nowego

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas środowych, polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w Kijowie uhonorował premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, wręczając im ukraińskie odznaczenia państwowe. - Ukraina ma wielki szacunek dla narodu polskiego i przywództwa waszego kraju, jesteśmy wam wdzięczni - mówił, dodając, że chce "podziękować za tę bliskość, serdeczność i człowieczeństwo wobec obywateli Ukrainy". - Ukraina ma wielki szacunek dla narodu polskiego i przywództwa waszego kraju, jesteśmy wam wdzięczni - powtarzał Zełenski.

Kaczyński w Kijowie: Dzisiaj jest pełna szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego

Podczas spotkania głos zabrali także Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Jak informowaliśmy, polski premier poruszył m.in. kwestię wywózek ludności z Ukrainy. - Chcę powiedzieć o zbrodni, o której mało się mówi na zachód od Ukrainy - o porywaniu ludzi i wywożeniu ich w głąb Rosji. W naszej historii mieliśmy całe dziesięciolecia wywózek na Sybir, w głąb Rosji wielu pokoleń. W wyniku naszych powstań, naszych walk, ale nie tylko. Ten zbrodniczy proceder powinien zostać z całą mocą napiętnowany, a nie został jeszcze do tej pory napiętnowany. Cała wspólnota międzynarodowa, jeśli chce się uważać za wolną, demokratyczną, praworządną, powinna dużo głośniej dopominać się o ukraińskich obywateli, którzy zostali siłą wywiezieni. To zbrodnia, o której praktycznie się milczy na zachodzie Europy - mówił.

Z kolei Jarosław Kaczyński podkreślił, że konsultacje były "rozmową przyjaciół, sojuszników, która przejdzie do historii". - Rozmawialiśmy także o sprawach, które są najważniejsze na dziś - wojna, dostawy broni, potrzeby i trudności. [To była - red.] rozmowa, która będzie uważana za bardzo istotny krok w tym kierunku, na którym nam wszystkim zależy - wskazywał.

Takie spotkania międzyrządowe są dzisiaj w Europie swego rodzaju normą, ale to było czymś zupełnie niezwykłym i to nie tylko dlatego, że odbywa się w Kijowie, stolicy państwa prowadzącego wojnę, ale dlatego, że jego treść dalece przekraczała to, co zwykle dzieje się podczas tego rodzaju spotkań (...)

Wszędzie dochodziliśmy do zgody, więcej, dochodziliśmy do wspólnych przekonań, głębokiego przeświadczenia, że potrzebna jest współpraca, która ma budować ten związek między naszymi narodami, który ma mieć naprawdę potężne podstawy. Historia była różna, często bardzo trudna, ale dzisiaj jest pełna szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego, nową jakość w relacjach nie tylko między naszymi państwami, ale być może także w relacjach europejskich i co za tym idzie, także w europejskiej geopolityce

- mówił.

Szef PiS zakończył wystąpienie słowami: - To zwycięstwo przyjdzie. Ja jestem o tym głęboko przekonany (...) Niech żyje Ukraina, wolna zwycięska Ukraina! Niech żyje Polska!

