"Noc teczek" wstrząsnęła sceną polityczną. Macierewicz wygrał wtedy wyścig z Wałęsą

28 maja 1992 r. Sejm przyjął uchwałę, którą zgłosił poseł Janusz Korwin-Mikke. Nakazywała rządowi przekazanie listy tajnych współpracowników służb PRL na najwyższych stanowiskach w państwie.

Fot. Tomasz Wierzejski / AG

Korwin, gdy frekwencja na sali była niska, rzucił z mównicy: - Pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra SW do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 1945-92. Sądząc z oklasków, nie muszę tego uzasadniać. Atmosfera, jaka panuje, jest jasna.

Za było 186 głosów i to wystarczyło. Uchwała przeszła.

Wałęsa - Macierewicz

Uchwała nie zakładała żadnej drogi odwoławczej. Dzień po jej przyjęciu przez Sejm Lech Wałęsa, który później znalazł się na liście, wezwał do siebie szefa MSW Antoniego Macierewicza wykonującego uchwałę i go przestrzegał: - Sejm przyjął uchwałę o agentach. Ta uchwała, z moralnego punktu widzenia i z innych jeszcze perspektyw, jest bardzo potrzebna i rozsądna. Natomiast, jeśli uczynimy z tego walkę polityczną, jeśli pozwolimy na posądzanie na niesprawdzonych wiadomościach, a pamiętajmy, że tu można wszystko zrobić, jeżeli nie damy szans obrony, to będzie to największe zwycięstwo SB martwej, ale czynnej. Ostrzegam pana i proszę o wielkie zastanowienie, by nie popełnić błędu.

Wałęsa podkreślał, że krążą różne "podrzutki" i mówił o latach 70.

Macierewicz, ubijając tytoń w fajce, zapewniał, że "nikt nie zostanie oskarżony bez przyczyny". I dodał: - Rzecz w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli.

Widoczne było napięcie. Wałęsa wiedział, że Macierewicz może go umieścić na liście. A Macierewicz zapewne wiedział, że Wałęsę umieści.

Już wówczas rząd Olszewskiego był skazany na dymisję, a żądania jej się mnożyły. Chciał jej Lech Wałęsa. A dzień po przyjęciu uchwały wniosek o dymisję rządu złożył Jan Rokita, wówczas w Unii Demokratycznej.

Macierewicz (razem z Olszewskim) ścigał się z Wałęsą i opozycją. Co będzie pierwsze: lista agentów czy dymisja rządu? Macierewicz miał przedstawić swoją listę do 6 czerwca. Zaplanowane już głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu miało się odbyć 5 czerwca. Macierewicz przywiózł koperty z listą 4 czerwca o godz. 10 rano - ubiegł Wałęsę i sejmową większość. Choć rząd Olszewskiego w rzeczywistości dogorywał z każdą godziną, to zdołał stworzyć i rozesłać "listę Macierewicza" z Lechem Wałęsą jako TW "Bolkiem" - wygrał wyścig.

Premier Jan Olszewski oraz minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz podczas debaty budżetowej w Sejmie. Powyżej minister finansów Andrzej Olechowski. Rząd Olszewskiego został powołany w grudniu 1991 r., przetrwał do 4 czerwca 1992 r. Fot. KUBA ATYS

4 czerwca 1992 r. szef MSW Antoni Macierewicz wręczył przewodniczącym klubów parlamentarnych koperty z listą nazwisk ministrów, posłów, senatorów oraz kilku wysokich urzędników kancelarii prezydenta umieszczonych, którzy w aktach organów bezpieczeństwa PRL byli zarejestrowani jako współpracownicy.

Antoni Macierewicz podczas 'nocy teczek' w Sejmie, 4 czerwca 1992 r TOMASZ WIERZEJSKI

Koperty z napisem "tajne" były zaklejone. A w nich nazwiska takie jak Andrzej Olechowski, Krzysztof Skubiszewski, Lech Falandysz, Michał Boni, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Jaskiernia, Leszek Moczulski, Jerzy Osiatyński i Grażyna Staniszewska. W sumie były na niej 64 osoby. Oddzielną listę otrzymali prezydent, marszałkowie, I prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego - były na niej tylko dwa nazwiska: prezydenta Lecha Wałęsy i marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego.

Prezydent Lech Wałęsa zareagował, wysyłając oświadczenie do PAP, w którym przyznał się do kontaktu ze służbami. Pisał: "Aresztowano mnie wiele razy. Za pierwszym razem, w grudniu 1970 r., podpisałem 3 albo 4 dokumenty. Podpisałbym prawdopodobnie wtedy wszystko, oprócz zgody na zdradę Boga i Ojczyzny, by wyjść i móc walczyć. Nigdy mnie nie złamano i nigdy nie zdradziłem ideałów ani kolegów". Potem je wycofał, uznając, że w Sejmie istnieje większość zdolna do ekspresowego obalenia rządu Jana Olszewskiego. W kolejnym komunikacie twierdził już, że "materiały zostały w dużej części sfabrykowane". Zażądał jednocześnie natychmiastowego odwołania Jana Olszewskiego.

"Szok ozdrowieńczy" czy "stek kłamstw"?

Obrady Sejmu 4 czerwca były burzliwe. Wedle Jarosława Kaczyńskiego wszystko to był "szok ozdrowieńczy i konieczny". A Jacek Kuroń z UD miał listę za "stek kłamstw".

Podczas debaty przed głosowaniem nad dymisją rządu poseł Kazimierz Świtoń ujawnił, że wśród nazwisk jest też Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa w Sejmie TOMASZ WIERZEJSKI/Agencja Wyborcza.pl

Przed północą Olszewski, wiedząc, że niechybnie będzie odwołany, wygłosił w TVP przemówienie. Mówił: "Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu. Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski".

Jednocześnie formacje chcące odwołać rząd i Lech Wałęsa ustaliły, że po odwołaniu gabinetu Olszewskiego premierem zostanie Waldemar Pawlak z PSL.

"Popatrzeć ludziom w oczy"

Tuż przed głosowaniem premier Olszewski po raz ostatni zabrał głos z trybuny sejmowej. Mówił: - Chciałbym, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten - nie ukrywam - strasznie dolegliwy czas, kiedy po ulicach mojego miasta mogę się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mnie od kontaktu z ludźmi eskorty, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy - będę mógł wyjść na ulice tego miasta, wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam - Panie Posłanki i Panowie Posłowie - życzę po tym głosowaniu.

Po północy - już więc 5 czerwca - Sejm uchwalił wotum nieufności dla rządu Jana Olszewskiego. Za jego przyjęciem głosowały m.in. Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Konfederacja Polski Niepodległej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Nowym premierem wybrano Pawlaka.

Waldemar Pawlak z orchrona, czerwiec 1992 r SŁAWOMIR KAMIŃSKI

Wałęsa triumfował. Na konferencji prasowej (11 czerwca) stwierdził: "Jak zobaczyłem tę bezczelność, powiedziałem: O kolesie, tu się miarka przebrała! Prezydenta szantażować! Panie dawny ministrze [Macierewiczu - red.], jeszcze parę asów mam w rękawie. Jak te asy pokażę, to pan jest w szpitalu. Spokojnie! Jeśli ktoś myśli, że przestraszy, przekupi, oszuka naród, niech nie myśli, że Wałęsa mu na to pozwoli".

Jeszcze dłuższa walka przed sądami

"Noc teczek" miała bardzo długi ciąg dalszy. Wiele osób przed sądem walczyło o oczyszczenie z zarzutów o agenturalność. Wygrywali m.in. Wiesław Chrzanowski (w czasach PRL postać heroiczna), Włodzimierz Cimoszewicz i Grażyna Staniszewska. Samego Chrzanowskiego bronił Jan Olszewski. Jak mówił, znał osobiście historię marszałka. W obronę wziął go też sąd lustracyjny, który w 2000 r. uznał, ze agentem nie był.

Także Lech Wałęsa wygrał przed sądem lustracyjnym, ale wówczas nie była jeszcze odnaleziona teczka TW "Bolka". Inni się przyznali - choćby Andrzej Olechowski i po wielu latach Michał Boni.

Legenda

Rząd Olszewskiego od początku był mniejszościowy. Odwołanie go było zatem kwestią czasu. "Noc teczek" stworzyła jednak otoczkę dymisji wręcz legendarną. A legendę tę bardzo wzmocnił jeszcze film "Nocna zmiana" Jacka Kurskiego.

Jak pisał prof. Antoni Dudek: "legenda została oparta na trzech głównych wątkach. Pierwszy tworzyła jego przełomowa rola w wyborze prozachodniej orientacji Polski, czego dowodem miała być deklaracja woli członkostwa w NATO oraz uniemożliwienie powstania polsko-rosyjskich spółek w bazach po armii radzieckiej. Drugim było rzekome zdecydowane odejście od polityki gospodarczej wytyczonej przez poprzednie dwa rządy, w tym zwłaszcza zastopowanie 'złodziejskiej' prywatyzacji. Trzecim zaś, zdecydowanie najważniejszym, zdemaskowanie agentów komunistycznej bezpieki z Lechem Wałęsą na czele, którzy ulegać mieli presji rosyjskiej i hamować integrację Polski z Zachodem. Jak w każdej trwałej legendzie, we wszystkich trzech wątkach nie brakowało elementów prawdy, ale w świetle przedstawionych wyżej faktów trudno zaprzeczyć, że pierwszym polskim premierem, który publicznie powiedział o członkostwie Polski w NATO, był Bielecki, do usunięcia spółek z załącznika do traktatu polsko-rosyjskiego doprowadził prezydent, a zmiany w polityce gospodarczej ograniczyły się niemal wyłącznie do mówienia na temat ich potrzeby".

Jarosław Kaczyński, który stworzył rząd Jana Olszewskiego i Donald Tusk, który go obalał, jeszcze podali sobie ręce w Sejmie 5 czerwca.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, Warszawa, Sejm, 5 czerwca 1992 Fot. Tomasz Wierzejski / Agencja Wyborcza.pl