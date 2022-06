Przed południem tematem zmian w Sądzie Najwyższym zajmą się na wspólnym posiedzeniu senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

REKLAMA

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który zwołał środowe posiedzenie izby wyższej parlamentu, zapowiedział "intensywną pracę ze wszystkimi koalicjantami, żeby ustawę poprawić".

Wersja wypracowana przez Sejm w ocenie wstępnej - a czytano ją już w Brukseli - wypełnia zaledwie pół z jednego z trzech kamieni milowych i nie nadaje się do niczego. [...] Na miejscu pań i panów posłów w Sejmie bym się poważnie zastanowił, czy nasze poprawki tym razem tak automatycznie odrzucać, jak to się często dzieje, bo może mieć to dramatyczne skutki dla Polski i dalsze wstrzymanie wypłaty środków

- powiedział Tomasz Grodzki w Senacie.

Wicemarszałek Michał Kamiński we wtorkowej Porannej Rozmowie Gazeta.pl zapowiedział poprawki do nowelizacji. - Ustawa, która wyszła z Sejmu, nie spełnia trzech warunków, jakie postawiła Bruksela Polsce, by odblokować pieniądze z KPO. My zgłosimy poprawki, żeby nie było żadnych wątpliwości i Ursula von der Leyen podczas wizyty w Polsce mogła ogłosić wypłatę pieniędzy dla Polski - zapewnił wicemarszałek Senatu.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjedzie do Polski w czwartek 2 czerwca. Ma ogłosić akceptację dla Krajowego Planu Odbudowy.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Michał Kamiński gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Bruksela o polskim KPO

Również w środę Komisja Europejska rozpatrzy polski wniosek dotyczący Krajowego Planu Odbudowy. Ocena ma być pozytywna, jednak nie wpłynie na odblokowanie wypłaty pieniędzy dla Polski, co podkreślił rzecznik KE Eric Mamer. Przypomniał, że najpierw Polska musi spełnić tzw. trzy kamienie milowe.

Warunki, które postawiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen to: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania zwolnionych sędziów.

Unijni komisarze mają zgłosić swoje zastrzeżenie do KPO - informuje RMF FM. Rozmówcy korespondentki radia przyznali, że "problem z akceptacją polskiego KPO ma Frans Timmermans". Unijny komisarz, który odpowiada za Nowy Zielony Ład, wcześniej zajmował się praworządnością i jako pierwszy zwracał uwagę na łamanie jej zasad w Polsce.

Uwagi i pytania mogą również zgłosić komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders oraz komisarz ds. polityki wewnętrznej Ylva Johansson - podaje RMF.

Pozorna likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Posłowie przyjęli prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym w czwartek, 26 maja. Za przyjęciem projektu zagłosowało 231 posłów. Wśród nich byli parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, trzech posłów Kukiz’15, dwoje z koła Polskie Sprawy, dwóch niezrzeszonych. Przeciw było 208 posłów opozycji, od głosu wstrzymało się 13 parlamentarzystów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, sędziowie orzekający do tej pory w Izbie Dyscyplinarnej, będą mogli przejść do innej izby lub w stan spoczynku. W jej miejsce zostanie natomiast utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Ze wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów izb, miałyby być następnie wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierałby na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Będą się mogli odwołać do niej sędziowie ukarani przez Izbę Dyscyplinarną lub ci, którym uchylono immunitety.

Nowelizacja wprowadza też test bezstronności i niezawisłości sędziego, co ma dać każdemu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności będą mogli złożyć strona lub uczestnik postępowania.