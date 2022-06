Tusk o "upiornie realnej" perspektywie III wojny światowej. Nawiązał do serialu "Stranger Things"

- Dziewięćdziesiąt dni temu doszło do inwazji Rosji na Ukrainę. Świat jest na krawędzi, perspektywa trzeciej wojny światowej stała się upiornie realna i groźba konfliktu nuklearnego nie jest ograniczona tylko do teoretycznych dyskusji - stwierdził były premier, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas przemówienia na wtorkowym kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Rotterdamie.

Jak dodał, "założenie, że świat znajduje się na krawędzi, nie jest tylko retorycznym zwrotem".

- Dramatyczny charakter sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, wywodzi się z szybkiego przyspieszenia wydarzeń, z których wiele było nieprzewidzianych - powiedział Tusk. Przewodniczący PO zaznaczył, że "nasza rzeczywistość to nie film".

- Nie powinniśmy jej obserwować tak, jakbyśmy byli tylko widzami. Wizja katastrofy jest już bardzo realna. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że to Trump wygrywa wybory, a był bardzo bliski zwycięstwa, że USA nie są już w NATO, co Trump stale sugerował, a Putin atakuje nie tylko Ukrainę, ale też Litwę, Polskę lub Rumunię. Political fiction? Ktoś mógłby powiedzieć: "tak", ktoś mógłby powiedzieć, że przesadzam, ale czy ktoś przewidział trzy lata temu zdarzenia, które dziś obserwujemy? - mówił Donald Tusk.

- Czy rzeczywistość nie okazała się mniej prawdopodobna niż scenariusz czwartego sezonu "Stranger Things"? - dodał, nawiązując do popularnego serialu na jednej z platform streamingowych.

Donald Tusk: W Europie nie brakuje zwolenników Putina

Tusk zaznaczył, że m.in. pandemia, wojna w Ukrainie, brexit i wybory w Stanach Zjednoczonych "ujawniły głęboki podział świata". - To dopiero rosyjska agresja na Ukrainę szczególnie zaostrzyła obraz polityki i z całą mocą pokazała charakter tego podziału - powiedział.

- Dziś chcę z całym przekonaniem powtórzyć to, co mówiłem już wcześniej i co, w moim odczuciu, powinno być naszym motto: do polityki idziemy po to, żeby bronić prawdy przed kłamstwem, ofiar przed agresorami, by promować pokój między narodami, bronić zjednoczonej Europy przed nacjonalizmami, demokracji przez autorytaryzmami, wolności przed tyranią oraz zasad poszanowania prawa przed bezprawiem ludzi u władzy - wyliczał przewodniczący PO.

Donald Tusk nie jest już szefem Europejskiej Partii Ludowej

Były premier wskazał, że "Europa nie może dyskutować dziś, jak ocalić twarz Putina, a powinna dyskutować o tym, jak pomóc Ukrainie wygrać tę okrutną wojnę, bo to nasza wojna". - Walka trwa daleko od Lizbony, Paryża czy Rotterdamu, ale rakiety i bomby spadają blisko polskiej granicy - dodał.

- Agresor nawet nie ukrywa faktu, że atak na Ukrainę jest konfrontacją z całym Zachodem: z USA, Unią Europejską i NATO - powiedział Tusk.

Polityk podkreślił, że "w Europie nie brakuje zwolenników Putina i jego filozofii politycznej".

- Dziś jasne jest, jak ważna była decyzja, by pożegnać się z Viktorem Orbanem, konsekwentnym obrońcą Kremla i promotorem nowej nieliberalnej demokracji, która jest de facto nową wersją państwa autorytarnego - mówił, nawiązując do ubiegłorocznego odejścia partii Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej.

We wtorek nowym szefem Europejskiej Partii Ludowej został Manfred Weber. Tym samym zastąpił na tym stanowisku Donalda Tuska, który pełnił tę funkcję od 2019 r.

