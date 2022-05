Seria absurdów w "Wiadomościach". Na pasku: "Opozycja zabierze Polakom pieniądze?"

- Wkrótce miliardy złotych trafią do Polski po zaakceptowaniu Krajowego Planu Odbudowy. Opozycja jednak cały czas szuka - tu cytat - "dodatkowych warunków", by zatrzymać należne Polakom pieniądze - powiedziała Edyta Lewandowska, zapowiadając jeden z materiałów we wtorkowych "Wiadomościach". Na pasku pojawiło się pytanie: "Opozycja zabierze Polakom pieniądze?"

"Wiadomości" o pieniądzach z Funduszu Odbudowy i opozycji

Autor rozpoczął materiał od przypomnienia wypowiedzi polityków opozycji "potwierdzających chęć zablokowania unijnych pieniędzy dla Polaków". Choć materiał miał dotyczyć - jak zapowiadała Lewandowska - pieniędzy otrzymanych w ramach KPO, to w programie wykorzystano fragment wywiadu, którego Rafał Trzaskowski udzielił cztery lata temu.

- Dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone - mówił w czerwcu 2018 roku Rafał Trzaskowski w Radiu Zet. Dalsza część wypowiedzi Trzaskowskiego, której nie zacytowano w "Wiadomościach", brzmiała: - [...] Warszawa skorzysta wtedy z olbrzymich pieniędzy na inwestycje. Natomiast jak dalej będzie rządził PIS, przez kolejne lata, i dalej będzie łamał konstytucję, to wszyscy w Polsce muszą sobie zdawać sprawę z konsekwencji takich, że nie będzie pieniędzy na inwestycje przez tych awanturników.

Przypomniano również wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej oraz Janiny Ochojskiej.

"Komentarze, że Grodzki wolał spędzić noc w luksusowym hotelu"

Następnie autor materiału postawił tezę, że politycy opozycji "nasilili ataki na Polskę, bo w czwartek do Warszawy ma przyjechać szefowa Komisji Europejskiej zatwierdzić Krajowy Plan Odbudowy". - Stąd szukanie tzw. dodatkowych warunków, aby te pieniądze do Polski nie trafiły - powiedział dziennikarz.

Następnie wypowiedź Tomasza Grodzkiego na temat oczekiwań Komisji Europejskiej ws. zmian w sądownictwie połączono z awaryjnym lądowaniem w Zurychu samolotu z polskimi senatorami.

Marszałek Senatu zasugerował, że z Polski nie wysłano po niego samolotu zastępczego. Na to odpowiedziało MON, według którego to podwładny Grodzkiego "zrezygnował z podstawienia wojskowego samolotu". - Stąd komentarze, że Grodzki prawdopodobnie wolał spędzić noc w luksusowym hotelu w Szwajcarii niż lecieć mniej wygodną wojskową CASĄ - powiedział dziennikarz "Wiadomości".

Wizyta von der Leyen w Warszawie. Lewandowski: Daleka droga do pieniędzy

W czwartek do Polski ma przyjechać szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zgodnie z zapowiedziami polskiego rządu, w trakcie wizyty podpisane zostaną dokumenty związane wypłatą funduszy europejskich przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19.

Europoseł PO w "Faktach po faktach" komentował jednak "droga do pieniędzy jest daleka". - Kamienie milowe zakładają na przykład likwidację Izby Dyscyplinarnej. Nie wiem, czy pani przewodnicząca Komisji będzie zadowolona z tego, co przegłosowano w Sejmie. To się okaże. Ale daleka droga do pieniędzy. Te pieniądze, czyli refundacje, napłyną najwcześniej we wrześniu i nie będzie ich dużo, to będą około cztery miliardy euro, bo jesteśmy w wielkim niedoczasie. A w czasie kryzysu czas to pieniądz. Inne kraje biorą pieniądze ze swoich Krajowych Planów Odbudowy już od zeszłego roku - mówił polityk.