Bogna Janke kończy pracę w Kancelarii Prezydenta. "Odchodzę do innych zadań"

Bogna Janke poinformowała o odejściu z Kancelarii Prezydenta na Twitterze. Stwierdziła, że "odchodzi do innych zadań". "Serdecznie dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Pierwszej Damie, szefowej KPRP, ministrom, doradcom i pracownikom za współpracę" - napisała. W kolejnym wpisie podziękowała też m.in. przedstawicielom państwowych instytucji, organizacji pomocowych, związków zawodowych i Kościołów.

Bogna Janke odchodzi z kancelarii prezydenta

Janke podsumowała swoją pracę w obszernym wpisie na blogu. "Do prezydenta Andrzeja Dudy zgłosiłam się na początku 2021 roku z propozycją pokierowania biurem prasowym Kancelarii. Przedstawiłam diagnozę, którą Pan Prezydent ocenił jako trafną i poprosił o przygotowanie propozycji zmian. Zadanie wykonałam, zostałam powołana jednak nie do obsługi medialnej, ale do spraw społecznych" - czytamy.

Bogna Janke sekretarzem stanu KPRP została 14 lipca 2021 roku . Pełniła merytoryczny nadzór nad Biurem Dialogu i Korespondencji.

