- Polska jest jednym z najbardziej radykalnych krajów, które proponują najostrzejsze sankcje, im szybciej i im ostrzej, tym lepiej. To jest nasze stanowisko od samego początku - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w wyemitowanej we wtorek rozmowie z brytyjską telewizją Sky News.

Jak dodał, "jeśli Europa i wolny świat przegrają tę bitwę, przegrają tę wojnę, nie będziemy już dłużej bezpieczni, bo ciągle będziemy zagrożeni i szantażowani przez Putina".

- Chcielibyśmy, oczywiście, by został całkowicie usunięty, ale reprezentuje brutalną siłę, Rosja jest supermocarstwem. Jeśli Ukraina ostatecznie przetrwa jako niezależne państwo, co jest naszym wyłącznym celem, dlatego wspieramy Ukrainę różnymi środkami, to będzie naszym zwycięstwem - podkreślił szef rządu.

- Obawiamy się, że Putin może zaatakować Mołdawię. Nie sądzę, by odważyłby się zaatakować kraj NATO - ocenił Mateusz Morawiecki.

Poproszony o bezpośrednie zwrócenie się do prezydenta Rosji Władimira Putina, polski premier powiedział: "Zakończ tę wojnę. Rosja musi zakończyć tę wojnę natychmiast, bo jest tak okrutna i barbarzyńska, że aż trudno to sobie wyobrazić".

Ukraina. Trudna sytuacja humanitarna

Ambasador Bartosz Cichocki przekazał we wtorek w radiowej Trójce, że Ukraina potrzebuje zintensyfikowania pomocy humanitarnej. Konieczne jest również wsparcie militarne, aby pomóc Ukraińcom w walce z rosyjską armią.

Na antenie Programu 3. Polskiego Radia Bartosz Cichocki zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację zwłaszcza na wschodzie Ukrainy. Zniszczone są tam stacje uzdatniania wody, a woda z nieczynnych kopalń zatruwa wody gruntowe. Do wielu miejsc woda pitna może być dostarczana tylko cysternami.Cichocki zaznaczył, że Ukraina potrzebuje również dostaw broni, która umożliwi skuteczne odpieranie ataków Rosjan. Szczególnie potrzebne są zestawy rakietowe dalekiego zasięgu.

Wysłanie na Ukrainę rakiet MLRS krótszego zasięgu jest rozważane w Białym Domu. Pociski takie mogą skutecznie razić cele na odległość do 70 kilometrów.

