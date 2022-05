W czerwcu lub lipcu ma trafić do Sejmu projekt ustawy przesuwającej wybory samorządowe - podaje nieoficjalnie "Dziennik Gazeta Prawna". Zgodnie z wyborczym kalendarzem powinny one odbyć się jesienią przyszłego roku. W podobnym okresie mają zostać przeprowadzone wybory parlamentarne, co, według PiS, może rodzić komplikacje.

4 Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl