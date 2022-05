Chińskie media kolportują film z Dudą z fałszywymi napisami. "Polska wkroczy do Ukrainy"

Materiał trafił do sieci 8 maja br. na portal Weibo i chiński odpowiednik TikToka, platfromę Douyin. Na pierwszej z platform nagranie wciąż jest dostępne, z drugiej zniknęło.

REKLAMA

Prezydent Polski zadeklarował mobilizację wojskową. Polska wkroczy do Ukrainy i dołączy do ukraińskiego ruchu oporu wojskowego!

- czytamy w komentarzu dołączonym do półminutowego filmu z przemówieniem Andrzeja Dudy.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Prezydenci Duda i Zełenski spotkali się w Kijowie. Tak wygląda polityczna przyjaźń

Użytkownicy z Chin mogą odnaleźć również wiadomość o tym, że "polskie siły zbrojne są w pełni przygotowane do wkroczenia na zachodnią Ukrainę, a Polska zawsze może zorganizować ochotników do przyłączenia się do ruchu oporu", co "umożliwi to odparcie każdego niebezpieczeństwa lub potencjalnego zagrożenia".

Wzmocnienie współpracy Polski i Ukrainy

Nieprawdziwa informacja pojawiła się w Chinach po tym, jak 5 maja Polska i Ukraina podpisały porozumienie o wzmocnieniu współpracy obronnej.

Chińskie media wykorzystały do przygotowania fałszywej informacji fragment przemówienia Andrzej Dudy z 3 maja br. Prezydent mówił podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja o wspólnocie narodu polskiego i ukraińskiego, dziękując wszystkim zaangażowanym w pomoc polskiemu sąsiadowi.

Dziękuję za wszystkie decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy i tego humanitarnego, i tego militarnego, którego Rzeczpospolita udziela, po to, by Ukraińcy mogli walczyć i odeprzeć wroga, który chce zabrać im ich państwo, który chce zniszczyć ich naród

- mówił prezydent 3 maja.

W sfałszowanym nagraniu wykorzystano zaś rozpoczęty i urwany w pół zdania fragment, na którym Duda mówi:

[Ukrainy, która - mam nadzieję - będzie] na dziesięciolecia, a daj Boże i na stulecia, państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami, Polską - jak, mam nadzieję, proroczo powiedział Prezydent Wołodymyr Zełenski - nie będzie granicy; że tej granicy faktycznie nie będzie; że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się [i budując swoje wspólne szczęście i wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić].

To kolejny sfałszowany materiał dotyczący Andrzeja Dudy - przypomina Onet. Rosyjskie media od kilku dni podają nieprawdziwe informacje o pochodzeniu Andrzeju Dudy i łączą go z Michaiłem Dudą, porucznikiem UPA.