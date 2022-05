Projekt poparło 231 posłów - zarówno partii rządzącej, jak i polityków Solidarnej Polski i Kukiz'15.

Przeciw głosowało 208 posłów opozycji - w tym Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polska-PSL, Polska 2050 oraz Porozumienie. Posłowie opozycji chcieli wprowadzić poprawki do projektu, które w głosowaniu zostały odrzucone. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Ośmioro posłów nie głosowało. Wśród nich znalazł się premier Mateusz Morawiecki.

Projekt zakłada między innymi likwidację nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co jest jednym z warunków Komisji Europejskiej do akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty unijnych pieniędzy.

Mueller o braku głosu premiera Morawieckiego: Pewne niedopatrzenie

- Pan premier głosował w sprawie poprawek i tak dalej. Przez pewne niedopatrzenie na końcu nie głosował nad finałem ustawy, ale oczywiście poparcie tej ustawy jest pełne - tłumaczył Mateusza Morawieckiego rzecznik rządu Piotr Mueller.

Rzecznik ocenił, że przyjęcie nowelizacji to "wypracowany kompromis", który - jego zdaniem - "wypełnia też kamienie milowe, które zostały zaakceptowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy".

Mueller był pytany o wycofanie przez PiS dwóch poprawek dotyczących przywrócenia w projekcie możliwości tzw. testu niezawisłości i bezstronności dla prawomocnych orzeczeń. Jak podkreślał, gdyby takie rozwiązanie weszło w życie, to mogłoby podważać wyroki, które już zapadły - To z kolei mogłoby wywołać kolejną falę niepotrzebnych spraw sądowych - przekonywał.

Rzecznik odniósł się także do głosowania nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. - Dwa kluczowe wygrane głosowania. Mogę zmartwić przeciwników Zjednoczonej Prawicy, bo to kolejny raz udowadnia, że nadal jesteśmy zjednoczeni w tych kluczowych sprawach - dodał.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Co zakłada?

Prezydencji projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa Izba od obecnej będzie różnić się między innymi sposobem wyboru sędziów. Spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego (z wyjątkiem m.in. prezesów izb) będą losowane 33 osoby. Z tego grona prezydent wybierze 11 sędziów na pięcioletnią kadencję do Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Marek Ast mówił w czwartek, że projekt, który został dziś przyjęty przez Sejm, niewiele różni się przepisów przygotowanych pierwotnie przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podkreślił, że w ustawie nie znajdzie się preambuła zaproponowana przez Solidarną Polskę. Stwierdził, że w ustawie znajdują się główne założenia zaproponowane przez prezydenta. Tłumaczył, że z jednej strony gwarantuje to wypełnienie ustaleń z Komisją Europejską i wykonania wyroków TSUE, a w konsekwencji odblokowanie środków z KPO.

Morawiecki o wizycie szefowej KE w Polsce: Właśnie wynegocjowaliśmy KPO

Tuż przed głosowaniem wicemarszałek Ryszard Terlecki wycofał w imieniu PiS poprawki nr 24 i 25, które przywracały przepisy dotyczące możliwość przeprowadzenia testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń. Oznacza to, że w obecnej wersji ustawy test bezstronności nie będzie mógł być przeprowadzony w stosunku do orzeczeń, które już są prawomocne. W środę poprawki zgłosił... klub Jarosława Kaczyńskiego.

- Jednocześnie też chcemy jednak przywrócić tę możliwość testu niezawisłości, bezstronności w stosunku do już zapadłych orzeczeń. Tak proponował prezydent, żeby w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy orzeczenie wydane z naruszeniem standardu niezawisłości, bezstronności mogły być również testowi poddane i żeby strony ewentualnie mogły ubiegać się o odszkodowanie w kwocie, tutaj proponujemy niższą kwotę jak prezydent, bo od dwóch do dziesięciu tysięcy złotych – mówił w środę Marek Ast, zgłaszając poprawki.

Jak informuje 300polityka.pl, już po posiedzeniu komisji sprawiedliwości Zbigniew Ziobro sugerował, że w ustawie mogą pojawić się zmiany. "Jeden z przedstawicieli Solidarnej Polski mówi nam, że udało się przekonać PiS, iż przegłosowywanie tych poprawek nie ma sensu, bo ich treść nie jest zawarta w umowie dot. KPO" - Informuje Michał Olech, dziennikarz serwisu.