Ziobro zostaje. Hołownia: Gdyby Morawiecki był premierem obywateli, wyrzuciłby go na zbity pysk

- Oni wiedzą, że Morawiecki kłamie, oni doskonale zdają sobie sprawę, z kim mają do czynienia - mówił w TVN24 o członkach Komisji Europejskiej lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Nawiązując do czwartkowych głosowań w Sejmie, Hołownia ocenił, że członkowie KE "bardzo precyzyjnie przyglądają się temu, co dzieje się dzisiaj w Polsce i będą pewne rzeczy bardzo egzekwować".

