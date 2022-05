Morawiecki o wizycie szefowej KE w Warszawie: Właśnie wynegocjowaliśmy Krajowy Plan Odbudowy

- Komisja Europejska przyjrzała się tej ustawie [o Sądzie Najwyższym - red.], którą zaprezentował prezydent Andrzej Duda i stwierdziła, że stanowi ona wrota do Krajowego Planu Odbudowy - mówił w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki w trakcie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

REKLAMA

- My Krajowy Plan Odbudowy właśnie wynegocjowaliśmy. Zakończyliśmy negocjacje kamieni milowych. I chcę Wysokiej Izbie powiedzieć, że w przyszły czwartek, 2 czerwca przyjedzie tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na podpisanie kamieni milowych związanych z KPO - dodał szef rządu.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Wcześniej o wizycie von der Leyen w Warszawie informowała rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Zobacz wideo Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego łączy szorstka przyjaźń? Pytamy posłankę Pomaskę

Sejm uchwalił ustawę o SN

W czwartek Sejm uchwalił prezydencką ustawę o Sądzie Najwyższym. Chodzi o projekt, który ma doprowadzić do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zastąpienia jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej.

To jeden z elementów porozumienia rządu z Komisją Europejską oraz warunek do odblokowania dla Polski środków z Krajowego Plany Odbudowy. Projekt poparło 231 posłów - w tym wszyscy obecni posłowie Zjednoczonej Prawicy, a więc również politycy Solidarnej Polski. Razem z partią rządzącą głosował również Kukiz'15.

Przeciw głosowało 208 posłów opozycji - w tym Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polska-PSL, Polska 2050 oraz Porozumienie. Posłowie opozycji chcieli wprowadzić poprawki do projektu, które w głosowaniu zostały odrzucone. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Polska przekazała Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy w połowie ubiegłego roku. Polska z KPO ma otrzymać blisko 24 miliardy euro w formie grantów i 11,5 miliarda jako pożyczkę.

Jesienią przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że warunkiem otrzymania środków jest między innymi wpisanie do Krajowego Planu Odbudowy zobowiązania polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Także unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>