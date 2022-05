Sejm. Prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym przegłosowana. To koniec Izby Dyscyplinarnej

Sejm uchwalił prezydencką ustawę o Sądzie Najwyższym. Chodzi o projekt, który ma doprowadzić do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zastąpienia jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. To jeden z elementów porozumienia rządu z Komisją Europejską oraz warunek do odblokowania dla Polski środków z Krajowego Plany Odbudowy.

