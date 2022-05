Co Solidarna Polska robi w rządzie? Janusz Kowalski: Zadaję sobie to pytanie każdego dnia

Janusz Kowalski, który gościł w środę na antenie Polsat News, potwierdził, że jest napięcie między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. Zdaniem polityka pierwszego z ugrupowań, świadczą o tym "niekomfortowe" sytuacje, jak nieuchwalenie ustaw "lex TVN" i "lex Czarnek" czy tych proponowanych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

REKLAMA

Janusz Kowalski o Solidarnej Polsce: Jesteśmy ugrupowaniem umiarkowanym

Co Solidarna Polska robi jeszcze w rządzie? Janusz Kowalski: Zadaję sobie to pytanie każdego dnia

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapytała Kowalskiego, dlaczego w takim razie Solidarna Polska wciąż jest w rządzie. - Sam zadaję sobie to pytanie każdego dnia - odparł polityk SP. Stwierdził też, że Prawo i Sprawiedliwośc często nie liczy się ze zdaniem koalicjanta. Jego wypowiedź skomentował obecny w studiu Tomasz Trela z Lewicy.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Idę na imprezę, ale na tej imprezie nikt mnie nie chce. To przecież nie siedzę tam na siłę do końca, tylko wychodzę po godzinie i mówię: bawcie się sami - powiedział. - A co robi Solidarna Polska? Jest w rządzie, nikt ich tam nie chce, wypychają ich, obrażają ich, a oni w tym rządzie dalej są. Dlaczego tak się dzieje? Bo liczą, że może coś im spadnie z tego imprezowego stołu, jakieś ochłapy i okruchy. Tak to wygląda - stwierdził.

Zobacz wideo Sawicki: Bez poprawek PSL nie poprzemy prezydenckiego projektu dotyczącego reformy Sądu Najwyższego

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Jest ugoda PiS i Solidarnej Polski. W czwartek głosowanie

W środę wieczorem odbyła się debata sejmowej komisji sprawiedliwości. Obradowano nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Propozycje Andrzeja Dudy zakładają m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powołanie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Ziobro będzie za, ale nie będzie się cieszył. PiS zaskoczyło ws. SN

Jak informowaliśmy, Solidarna Polska - po wielu miesiącach "stawiania się" - zagłosowała razem z PiS-em. Przyjęto m.in. poprawki, które podczas środowej debaty na sali obrad zgłosili posłowie PiS. Mowa o poprawkach, które mają przywrócić wykreśloną wcześniej z projektu możliwość tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń. Wykreślono też propozycję wpisania do ustawy preambuły, przywracając w ten sposób pierwotną postać projektu prezydenta.

Zjednoczona opozycja miażdży Zjednoczoną Prawicę w najnowszym sondażu

Łącznie w środę przyjęto kilkanaście poprawek zgłoszonych przez PiS i jedną zaproponowaną przez Solidarną Polskę. Była to "próbka" tego, jak ugrupowanie Ziobry ma zagłosować przed zapowiedzianym na czwartek wieczorem głosowaniem w Sejmie. Przypomnijmy, że od zmian w sądownictwie zależy przyznanie środków z Krajowego Planu Odbudowy - a zmiany te od miesięcy blokował właśnie obóz Zbigniewa Ziobry, krytykując projekt prezydencki, który zakłada usunięcie ID.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>