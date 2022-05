Krajowy Plan Odbudowy. Jest potwierdzenie planowanej wizyty Ursuli von der Leyen w Warszawie

O ewentualnej wizycie Ursuli von der Leyen nieoficjalnie informował we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wspominał o tym w środę w Polskim Radiu.

Ursula von der Leyen planuje przyjechać do Polski

Buda powiedział, że jeśli na posiedzeniu Sejmu uda się uchwalić projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, to jest "spokojny o zatwierdzenie KPO i o cały proces, który będzie miał swoje kolejne etapy". - Mogę powiedzieć, że mam potwierdzenie tego, że w najbliższym czasie rzeczywiście dojdzie do formalnego zatwierdzenia KPO - podkreślił. - Liczymy, że to rzeczywiście będzie być może i 1 czerwca, natomiast 2 czerwca spodziewamy się oficjalnej wizyty pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen - mówił.

Także z nieoficjalnych doniesień RMF FM wynika, że KE planuje zaakceptować KPO do 1 czerwca,

W środę wieczorem Dana Spinant, zastępca rzecznika Komisji Europejskiej, poinformowała o planowanej wizycie von der Leyen w Warszawie. "Przewodnicząca Komisji Europejskiej planuje podróż do Warszawy 2 czerwca, jeśli do tego czasu zakończy się procedura zatwierdzenia Krajowego PLanu Odbudowy dla Polski" - poinformowała.