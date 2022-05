Ziobro zagłosuje za, ale nie będzie się cieszył. PiS zaskoczyło go ws. ustawy o SN

Zobacz wideo Sawicki: Bez poprawek PSL nie poprzemy prezydenckiego projektu dotyczącego reformy Sądu Najwyższego

W zeszłym tygodniu w trójkącie PiS - Solidarna Polska - prezydent osiągnięto porozumienie ws. poprawek do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt ten ma odblokować pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy - 36 mld euro. Wedle obozu rządzącego spełnia on też trzy warunki, których oczekuje Komisja Europejska. Opozycja uważa zgoła inaczej - że to tylko pudrowanie obecnego stanu.

Te warunki to: skasowanie Izby Dyscyplinarnej SN, stworzenie nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów i przywrócenie niepokornych sędziów do pracy.

Pomimo dealu w obozie rządzącym z zeszłego tygodnia poseł PiS Marek Ast ogłosił dziś, że PiS odejdzie od części poprawek Solidarnej Polski. Chodzi o dwa punkty.

Pierwszy: skasowanie preambuły, która mówiła o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym.

Drugi: przywrócenie możliwości wykonania "testu bezstronności sędziego" także - co ważne - dla orzeczeń z przeszłości. Jednocześnie PiS chce obniżyć do 2-10 tys. zł ewentualne odszkodowania za brak bezstronności, by ograniczyć skalę wniosków o takie "testy".

Wedle naszych informacji powrotu do pierwotnych zapisów - bez preambuły, ale ze wstecznymi "testami" sędziów - zażądali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W ich imieniu rozmowy prowadziła prezydencka minister Małgorzata Paprocka i minister rozwoju Waldemar Buda (to on negocjował z Komisją Europejską KPO). Bez powrotu do wstecznego przeprowadzania "testu bezstronności sędziego" Komisja Europejska mogła nie odblokować Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

- Jest obawa, że uchwalona wersja zbyt mocno odbiegałaby od pierwotnego tekstu, który był przekazany szefowej Komisji Europejskiej - mówi nam jeden z polityków PiS zaangażowanych w tę ustawę.

Inny rozmówca z obozu rządzącego: - Prezydent się jednak uparł przy wstecznym "teście".

Solidarna Polska była niemile zaskoczona odwrotem od ich poprawek, ale i tak będzie głosować za całością ustawy - bez względu na to, co się stanie z "testem" i preambułą. - Jesteśmy zaskoczeni, ale to nie są fundamentalne sprawy. Wojna w obozie nie jest nam potrzebna - słyszymy w Solidarnej Polsce.

"Ziobryści" uznają, że ich postulaty są w dostatecznym stopniu wypełnione, bo "test" jest obwarowany wymaganiami, a jeśliby ruszyła fala takich "testów", to SP będzie mówić, że przecież ostrzegali. W Pałacu Prezydenckim nie ma o to obaw. Ponadto - słyszymy w SP - "ziobryści" uznają, że ich sukcesem jest wybór KRS razem z PiS na nową kadencję, więc nie chcą wysadzać w powietrze ustawy o SN, zwłaszcza że Sejm ma zaraz głosować wniosek o dymisję Zbigniewa Ziobry. - Mamy 80 proc. tego, na czym nam zależy - słyszymy w SP. "Ziobryści" będą zatem głosować za ustawą, choć nie będą się cieszyć.

Projekt zmian w Sądzie Najwyższym - co zakłada?

Przepisy przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę mają zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ale na jej miejsce ma zostać powołana nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Sędziowie z ID mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku.

Nowa izba ma mieć jednak podobne kompetencje, co Izba Dyscyplinarna. Główną zmianą jest sposób wyboru sędziów. Spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów izb, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierałby na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Poza tym w prezydenckim projekcie zaproponowana została instytucja określana jako "test bezstronności i niezawisłości sędziego". Co oznacza? Zgodnie z zapisami projektu, "każdy obywatel miałby prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd". Wniosek o zbadanie tego wymogu mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Konieczność zmian w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ma związek z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE, który latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia przepisów dot. uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie. Ponadto, Komisja Europejska nadal nie zaakceptowała złożonego przez rząd Morawieckiego Krajowego Planu Odbudowy.