Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie Polskiego Radia o to, czy zmiany w Sądzie Najwyższym zostaną przyjęte na trwającym posiedzeniu parlamentu. - Mam nadzieję, że tak - powiedział. Na pytanie o to, czy w Sejmie jest większość, która poprze projekt, szef klubu parlamentarnego Ryszard Terlecki odpowiedział, że "oczywiście".

Sejm. Drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o SN. Śmiszek: Zgniły kompromis

W środę w Sejmie odbywa się drugie czytanie prezydenckiego projektu o Sądzie Najwyższym. Podczas dyskusji nad ustawą zdania posłów, co do jej kształtu były podzielone.

Poseł KO Arkadiusz Myrcha złożył wniosek o odrzucenie projektu. - Pudrowanie rzeczywistości i polityczny teatrzyk na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości - mówił Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. Dodał także, że to "zgniły kompromis zawarty w trójkącie Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński".

Będziemy proponowali poprawki, które z jednej strony idą w kierunku jednak odejścia od propozycji zgłoszonej przez Solidarną Polskę, preambuły do tego projektu. Tutaj zgodzić się trzeba z legislatorami również, którzy mówią, że preambuła to wyjątkowa treść, którą dołącza się do ustawy z treścią pozanormatywną, więc myślę, że rzeczą oczywistą jest dla każdego, że polska Konstytucja ma prymat przed prawem traktatowym, umowami międzynarodowymi i prawem krajowym, tak jak w każdym innym państwie członkowskim UE

- mówił z kolei Marek Ast.

Po drugim czytaniu nowelizacja trafi pod obrady sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Trzecie czytanie projektu możliwe jest jeszcze w środę.

Z kolei na czwartek jest planowane głosowanie w tej sprawie.

Prezydencki projekt ws. SN w Sejmie

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpatrzyła prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym w piątek. Przewiduje on m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja rekomenduje wprowadzenie do projektu poprawek zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość i Solidarną Polskę.

Zaakceptowane poprawki m.in. doprecyzowują przesłanki dotyczące "testu bezstronności i niezawisłości sędziowskiej". Zaproponowany przez prezydenta test zakłada, że każdy uczestnik postępowania sądowego będzie mógł zawnioskować o zbadanie bezstronności i niezawisłości sędziego. Poprawki zaakceptowane przez komisję zmieniają termin do wniesienia wniosku z trzech dni do tygodnia. Przewidują także dodanie zapisów o konieczności przedstawienia dowodów na zaistnienie faktycznych okoliczności należących do przesłanek tego testu. Akceptację komisji uzyskała również poprawka Solidarnej Polski, która zakłada dodanie do projektu preambuły.