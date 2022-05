Mateusz Morawiecki w Q&A nie popisał się dyplomacją. Kim jest młoda kobieta u jego boku?

W sobotę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z młodzieżą w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego. Szef rządu odpowiadał na pytania, które dotyczyły przede wszystkim wojny w Ukrainie. Kontrowersje wywołały jego słowa o Norwegii. Według polskiego premiera kraj ten "niechcący żeruje" na wojnie w Ukrainie.

Młoda brunetka u boku polityków PiS. Kim jest?

Młoda kobieta, która podczas Q&A siedziała obok premiera Morawieckiego, nie pierwszy raz zajmuje ważne miejsce u boku polityka Prawa i Sprawiedliwości. To Angelika Żukowska, deputowana Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli kontynuacji Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Jest ona również członkinią Forum Młodych, a wcześniej była wiceprzewodniczącą Komisji ds. Patriotyzmu w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Angelika Żukowska pełni też inne funkcje. Jest asystentką społeczną posła PiS Jarosława Krajewskiego. Angażuje się również w inne niż polityka dziedziny. Jest sędzią piłkarską i prowadzi mecze rozgrywane na Mazowszu, studiuje na Wydziale Prawa i Administracji.

Angelika Żukowska często towarzyszy politykom PiS. Wraz z Jarosławem Kaczyńskim składała znicze podczas obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Teraz towarzyszyła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podczas Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego.

Mateusz Morawiecki o Norwegii: Niechcący żeruje na wojnie w Ukrainie

Podczas sobotniego spotkania Mateusza Morawieckiego z młodzieżą, w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego, jednym z głównych tematów była wojna w Ukrainie. Premier w pewniej chwili stwierdził, że Norwegia to kraj z bogatymi złożami naturalnymi i żeruje na Ukrainie, bo jest drugim po Rosji największym importerem gazu do Europy. Mateusz Morawiecki wskazał na znaczne powiększenie się zysków Norwegii, które określił jako "nadmiarowe" i stwierdził, że Norwegia wykorzystuje wojnę w Ukrainie, bo wzrosły jej znacznie dochody ze sprzedaży ropy i gazu. - Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest normalne, to nie jest sprawiedliwe! - zwrócił się Morawiecki do Norwegii, członka NATO i kluczowego sojusznika Polski w uniezależnianiu się od Gazpromu.

- Nadmiarowe zyski, przekraczające średnią roczną z ostatnich lat z ropy i gazu, małego 5-milionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą 100 miliardów euro - podkreślał premier Polski.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

- My się wszyscy oburzamy na Rosję, i słusznie. Bandycki napad, bandyci, zbrodniarze i tak dalej, ale szanowni państwo, młodzi ludzie, coś jest nie tak. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Oni powinni się podzielić tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem - powiedział Morawiecki, twierdząc, że zyski te powinny trafić "do Ukrainy, do tych, którzy najbardziej ucierpieli na skutek tej wojny".

Sekretarz stanu MSZ Norwegii Eivind Vad Petersson zareagował na słowa Morawieckiego w oświadczeniu przesłanym m.in. norweskiemu portalowi VG. Pisze w nim, że zwiększone przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu trafiają głównie bezpośrednio do rządowego funduszu emerytalnego przeznaczonego dla przyszłych pokoleń. Ukraina może jednak liczyć na dalsze wsparcie Norwegii i - jak zapowiedział - zostanie ono zwiększone.