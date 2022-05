Wybory prezydenckie 2025. Kogo powinna wystawić Zjednoczona Prawica? Jest sondaż

Do najbliższych wyborów prezydenckich pozostały trzy lata, ale już pojawiają się spekulacje na temat tego, kto mógłby zawalczyć o miejsce w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Na giełdzie nazwisk pojawiali się do tej pory m.in. marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, była premier Beata Szydło i ambasador w USA Marek Magierowski.

Obecna kadencja prezydenta Andrzeja Dudy jest jego drugą i ostatnią na tym stanowisku. Zgodnie z konstytucją ten urząd można pełnić jedynie przez dwie kadencje. A to oznacza, że Zjednoczona Prawica będzie zmuszona zaproponować innego kandydata.

Wybory prezydenckie 2025. Kto będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy?

Agencja badawcza SW Research zapytała na zlecenie portalu rp.pl, na którego z polityków powinna postawić Zjednoczona Prawica w 2025 r.

12,8 proc. badanych uznało, że kandydatem ZP powinien być premier Mateusz Morawiecki. Na wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wskazało 5,1 proc. ankietowanych, na Elżbietę Witek 4,4 proc., na szefa MON Mariusza Błaszczaka 3,6 proc., na ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę 3,5 proc., a na Beatę Szydło - 2,1 proc.

18,8 proc. wskazało na odpowiedź "inny polityk", a 49,7 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu on-line w dniach 17-18 maja. W badaniu uczestniczyło 800 pełnoletnich osób. Agencja SW Research informuje, że "struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania".

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 r. Andrzej Duda zdobył ok. 8,45 mln głosów (43,5 proc.), a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - ok. 5,9 mln głosów (30,46 proc.). W drugiej turze Andrzeja Dudę poparło ok. 10,44 mln głosujących (51,03 proc.), a Rafała Trzaskowskiego - nieco ponad 10 mln (48,97 proc.).

