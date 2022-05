Cały materiał Gazety Wyborczej przeczytasz na stronie: Majątek Bogdana Święczkowskiego wzrósł dziesięciokrotnie. "Praca u boku Zbigniewa Ziobry popłaca"

REKLAMA

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", Bogdan Święczkowski i Zbigniew Ziobro znają się od czasów studiów. Razem studiowali prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Razem również poszli na aplikację prokuratorską. Ziobro, będąc wiceministrem sprawiedliwości, ściągnął następnie Święczkowskiego do Prokuratury Krajowej - pisze GW.

W 2005 roku Święczkowski trafił do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. We wrześniu 2006 r. został szefem ABW. Odwołano go z tej funkcji w następnym roku. Przywrócony na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej, odszedł w stan spoczynku z momentem likwidacji tej jednostki i stworzenia Prokuratury Generalnej.

Więcej informacji na głównej stronie Gazeta.pl

W 2015 roku prawnik został jednak zastępcą Zbigniewa Ziobry w ministerstwie sprawiedliwości. "'Zrzekł się wynagrodzenia zasadniczego Podsekretarza Stanu' - podkreślało wtedy biuro prasowe resortu" - cytowane przez GW. Niespełna pół roku później Święczkowski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego.

Majątek Bogdana Święczkowskiego wzrósł dziesięciokrotnie

Jak przypomina Gazeta Wyborcza, w 2015 roku Święczkowski - według oświadczenia majątkowego - miał 110 tys. zł oraz 3,3, tys. dolarów oszczędności. Posiadał również 240-metrowy dom, domek letniskowy oraz dwa samochody. Do spłaty razem z żoną miał kredyt hipoteczny w wysokości 25 tysięcy franków szwajcarskich.

W lutym tego roku Święczkowski został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak policzyła GW, w ciągu sześciu lat od czasu zatrudnienia u boku Ziobry majątek prawnika oraz jego żony wzrósł mniej więcej dziesięciokrotnie.

Zobacz wideo Co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym? Wyjaśnia szef gabinetu prezydenta

Z opublikowanego w lutym tego roku oświadczenia majątkowego wynika, że razem z żoną posiadają 787 tys. złotych oraz 75 tysięcy dolarów oszczędności. W tym czasie spłacili kredyt hipoteczny oraz zmienili samochody (obecnie jeżdżą Toyotą RAV4 i Porsche Cayenne). Nadal mieszkają w tym samym domu, mają też domek letniskowy. Pełne oświadczenie majątkowe Bogdana Święczkowskiego znajduje się na oficjalnej stronie rządowej Prokuratury Krajowej.

- I jak nie wierzyć w twierdzenie, że praca u boku Zbigniewa Ziobry popłaca - mówią z przekąsem w rozmowie z "Wyborczą" śląscy prokuratorzy.

Jak informuje GW, Święczkowski w TK zarabia ponad 27 tys. zł. brutto miesięcznie. Może również liczyć na dodatki płacowe.