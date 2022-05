PiS ogłosi nowy program - przygotowania trwają. "Odzwierciedlenie tego, co się dzieje w kraju"

Krzysztof Sobolewski na konferencji prasowej po zakończeniu komitetu politycznego stwierdził, że przygotowywanie nowego programu PiS ma związek z "dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną i gospodarczą".

Chcemy, aby ten program był odzwierciedleniem tego, co dzieje się w kraju społecznie, gospodarczo i politycznie

- powiedział. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel dodał, że takie same pozostaną filary, na których swoją działalność opiera Prawo i Sprawiedliwość. Wskazał, że są to: "zrównoważonych rozwój, sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich Polaków oraz podejście szanujące polską tożsamość, kulturę i tradycję".- To się nie zmieni - dodał.

PiS przygotowuje nowy program. W czerwcu konwencja, w planach objazd po Polsce

Przedstawiciele partii przekazali, że nie wiadomo, kiedy zostanie przedstawiony nowy program - ale już w czerwcu planowane jest spotkanie w formie kongresu lub partyjnej konwencji (z informacji przekazanych przez Fogla wynika, że PiS skłania się ku drugiemu z tych rozwiązań).

[Konwencja] będzie impulsem i początkiem objazdu po kraju i spotkań w terenie

- powiedział z kolei Krzysztof Sobolewski, dodając, że władze partii kładą nacisk na "charakter motywacyjny" konwencji. - Będzie impulsem, żeby partia obudziła się i wzięła się do pracy - dodał, cytowany przez PAP.

"Duży objazd po kraju" w ramach przedwyborczej ofensywy i objazd po kraju (zakładający spotkania z Polakami także w mniejszych gminach i powiatach) zapowiadany jest od kilku dni. - To będzie motyw przewodni najbliższych tygodni i miesięcy. Będziemy mówić w terenie o takich sprawach, jak tarcza antyputinowska czy wakacje kredytowe - mówił w rozmowie z "Rz" jeden z polityków PiS.

Jak informowaliśmy, w piątek komitet polityczny PiS zatwierdził reformę okręgowych struktur partyjnych. Przewiduje, że ich szefowie nie będą mogli pełnić funkcji ministerialnych czy zasiadać we władzach Sejmu i Senatu. Poza tym liczba okręgów partyjnych wzrośnie z 40 do 94 - jest to interpretowane jako ofensywa przedwyborcza i chęć "wyczyszczenia" struktur partyjnych - pełnomocników okręgów politycznych będzie wybierał Jarosław Kaczyński.

Sobolewski i Fogiel zaprzeczyli, jakoby PiS przygotowywał się do wcześniejszych wyborów. - Nie zachodzą żadne przesłanki do tego, żeby był jakiekolwiek przedterminowe wybory parlamentarne, zakładamy że odbędą się w konstytucyjnym terminie, na jesieni przyszłego roku - przekazano. Na pytanie o zmiany ordynacji wyborczej wicerzecznik PiS odparł: - Nie ma takiej decyzji co do zmiany ordynacji wyborczej. Oczywiście trwają tego typu analizy nie tylko w naszej partii, ale też w partiach opozycyjnych, czy na katedrach uczelni. O tym warto rozmawiać.

Przypomnijmy - jednocześnie trwają rozmowy między PiS a Pałacem Prezydenckim ws. kształtu ustawy o Sądzie Najwyższym. Polska wciąż nie spełniła wymogów Komisji Europejskiej ws. reform sądownictwa - i nie dostała środków z KPO.

Komisja Europejska potrąciła w piątek następną karę nałożoną na Polskę. 42 mln euro to zaległości za nierespektowanie wyroku TSUE, który nakazał likwidację Izby Dyscyplinarnej SN.