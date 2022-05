Duże zmiany w strukturze PiS - podział na 94 okręgi. Co to oznacza? "Kaczyński wybierze pełnomocników"

Od godziny 14 trwało posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział wcześniej, że Komitet rozpatrzy propozycje zmian w organizacji partii. - Decyzje ważne, przede wszystkim dla funkcjonowania naszej partii, bo będą pewne zmiany organizacyjne - mówił szef klubu PiS, Ryszard Terlecki. Dodał, że wśród zmian w strukturze partii będą między innymi podział struktur na większą liczbę okręgów i zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi i wiceministerialne dla szefów okręgów.

Przed godziną 17 posiedzenie komitetu zakończyło się - zatwierdzono, że liczba okręgów politycznych wzrośnie z 40 do 94.

- Komitet polityczny PiS przychylił się pozytywnie do propozycji ws. zmian strukturalnych w partii. W związku z tym do 15 czerwca zostaną powołani nowi pełnomocnicy okręgowi, którzy swoje urzędowanie rozpoczną od 1 lipca. Będą 94 okręgi dostosowane zakresem terytorialnym do okręgów senackich, ich zadaniem będzie przygotowanie tych nowych struktur - przekazał Krzysztof Sobolewski na konferencji prasowej.

W PiS mamy ten przywilej i zaszczyt, że ostatnie słowo należy do prezesa. To pan prezes Kaczyński decyduje, więc on będzie wnioskował i osobiście powoływał tych pełnomocników okręgowych

- dodał.

Był też temat wyborów - nie zachodzą żadne przesłanki do tego, żeby był jakiekolwiek przedterminowe wybory parlamentarne, zakładamy że odbędą się w konstytucyjnym terminie, na jesieni przyszłego roku

- dodał Sobolewski.

Jak podano, najpewniej w czerwcu odbędzie się też konwencja PiS. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapewniał, że PiS "ruszy w teren" w ramach przygotowań przed wyborami. Pytany o kwestię zmiany ordynacji wyborczej, odpowiedział:

Nie ma takiej decyzji co do zmiany ordynacji wyborczej. Oczywiście trwają tego typu analizy nie tylko w naszej partii, ale też w partiach opozycyjnych, czy na katedrach uczelni. O tym warto rozmawiać

Jak wyjaśniono, okręgi będą 94, a nie sto (jak wcześniej spekulowano), bo w niektórych miastach (np. w Warszawie) nie było potrzeby "dublowania" struktur.

Zmiany struktur w PiS

Zmiany w wewnętrznych strukturach partii zapowiedział wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia klubu parlamentarnego ugrupowania. Oprócz Kaczyńskiego na piątkowej naradzie na Nowogrodzkiej obecni są też premier Mateusz Morawiecki i pozostali wiceprezesi PiS. Przed siedzibą partii zjawili się po południu m.in. Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.

- Będziemy rozmawiać o sprawach wewnętrznych partii, o stojących przed nami wyzwaniach. Ponadto - co nie jest już tajemnicą - o nowej strukturze organizacyjnej - terenowej i regionalnej, tak aby była jeszcze bardziej przygotowana na to co przed nami - mówił wcześniej w rozmowie z PAP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Z kolei Ryszard Terlecki przyznał, że w PiS planowana jest nowa mobilizacja struktur i "ożywienie niezbędne przed wyborami".

Przewidujemy też konwencję. Przewidujemy rozjechanie się po kraju z naszym programem i z tym będą się zbiegać decyzje personalne dotyczące poszczególnych okręgów

- mówił.

"Duży objazd po kraju" w ramach przedwyborczej ofensywy i objazd po kraju (zakładający spotkania z Polakami także w mniejszych gminach i powiatach) zapowiadał też sekretarz generalny PiS, Krzysztof Sobolewski. "Rzeczpospolita" ustaliła z kolei, że ofensywa, ma pokazać, że PiS sprawnie reaguje na potrzeby społeczne i kryzysy, gdy jest to oczekiwane przez Polaków". Jeden z rozmówców gazety mówi wprost: - To będzie motyw przewodni najbliższych tygodni i miesięcy. Będziemy mówić w terenie o takich sprawach, jak tarcza antyputinowska czy wakacje kredytowe.

PiS sonduje zmiany ws. ordynacji wyborczej

Po co PiS te zmiany? Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, w partii pojawił się też pomysł ordynacji wyborczej w wyborach do Senatu - tak, aby senatorów wybierano jak do 2007 r. - z trzema mandatami w okręgu, a nie (jak teraz) w okręgach jednomandatowych. Dzięki temu pakt senacki opozycji straciłby część mandatów - a odebranie opozycji Senatu jest jednym z głównych celów PiS. Jak ustalił Jacek Gądek z Gazeta.pl, zmiana ordynacji do Sejmu jest przez PiS z kolei sondowana, ale mniej prawdopodobna.

O planach PiS dot. podziału partii w terenie na 100 okręgów (te mogłyby być utworzone nie w miastach, ale w małych miejscowościach, w których PiS ma duże poparcie) zamiast dotychczasowych 41, które odzwierciedlają obecną mapę wyborczą do Sejmu, pisała też "Wyborcza". Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w zakresie ordynacji, w rozmowie z "GW" powiedział:

Pogłosek, że PiS chce zmian, już trochę było. Słyszeliśmy właśnie, że zamiast 41 okręgów byłoby 100, ale to nadal jest ordynacja proporcjonalna. Albo że PiS rozważa zmianę tak, że tam, gdzie wygrywa, robi małe trzy-, czteromandatowe okręgi, ale tam, gdzie przegrywa, robi duże okręgi. Ale to też wciąż ordynacja proporcjonalna (...) Nikt nie zakłada, że jak się zmienia reguły, to zmieniają się też zachowania wyborców. Manipulacja ordynacją jest jak nunczako. To groźna broń, ale łatwiej trafić w swoją głowę niż przeciwnika.