Terlecki o zawieszonych sędziach: Mam nadzieję, że nie zostaną przywróceni

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie do orzekania zawieszonych sędziów oraz przystąpienie do reformy systemu dyscyplinowania sędziów - to "kamienie milowe", które Polska wypełnić, aby polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską.

- Przyjęliśmy poprawki Solidarnej Polski, te które wydają się potrzebne i pożyteczne dla tej ustawy i zobaczymy na następnym posiedzeniu, jak będzie dalej - mówił w Sejmie Ryszard Terlecki. Zapytany przez dziennikarzy, jakiej reakcji Brukseli się spodziewa, odparł, że "pozytywnej."

- Jeśli okaże się, że Komisji nie zależy na kształcie ustawy, tylko na tym, żeby nas grillować w nieskończoność, to wtedy nie przyjmie tych zmian, ale myślę, że wszystko będzie w porządku - ocenił polityk PiS-u.

Dziennikarze dopytywali o warunek przywrócenia do orzekania sędziów, w przyjętym projekcie zmian nie ma na ten temat ani słowa. - Zobaczymy, nie jestem prawnikiem, ja mam nadzieję, że oni nie zostaną przywróceni - odparł Terlecki i lakonicznie dodał, że dopiero "zobaczymy, czy to kluczowy warunek Komisji Europejskiej."

Prezydencki projekt ws. SN trafi na obrady Sejmu

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpatrzyła prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym. Przewiduje on m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja rekomenduje wprowadzenie do projektu poprawek zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość i Solidarną Polskę.

Zaakceptowane poprawki m.in. doprecyzowują przesłanki dotyczące "testu bezstronności i niezawisłości sędziowskiej". Zaproponowany przez prezydenta test zakłada, że każdy uczestnik postępowania sądowego będzie mógł zawnioskować o zbadanie bezstronności i niezawisłości sędziego. Poprawki zaakceptowane przez komisję zmieniają termin do wniesienia wniosku z trzech dni do tygodnia. Przewidują także dodanie zapisów o konieczności przedstawienia dowodów na zaistnienie faktycznych okoliczności należących do przesłanek tego testu. Akceptację komisji uzyskała również poprawka Solidarnej Polski, która zakłada dodanie do projektu preambuły.

Projekt trafi teraz do II czytania w Sejmie, które zaplanowano na posiedzeniu 25 i 26 maja.