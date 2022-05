Morawiecki do Tuska: Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski

W środę w Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie) na konferencji prasowej Donald Tusk przekazał informację podaną przez Główny Urząd Statystyczny dotyczącą importu rosyjskich produktów do Polski. Jak podkreśli Tusk, wzrósł on między styczniem a marcem o prawie pięć miliardów złotych.

Mateusz Morawiecki: Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski

- Polska kupiła od Rosji towarów za 12 miliardów złotych - powiedział Donald Tusk. I dodał: - Każdego miesiąca od momentu, kiedy wybuchła wojna, od pierwszego dnia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski.

Na słowa Donalda Tuska zareagował w piątek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. "Panie Donaldzie Tusku dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. To nie premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem. Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski" - napisał Morawiecki.

Pod wpisem premiera ekonomistka Alicja Defratyka zamieściła komentarz: "Według najnowszych danych GUS Polska zaimportowała z Rosji towary o wartości: w marcu - 12,2 mld zł; w lutym - 9,6 mld zł; w styczniu - 7,6 mld zł. Rosja jest 3. krajem, z którego Polska importuje najwięcej towarów pod względem wartości".

W piątek szef PO odwiedził Barlinek (woj. zachodniopomorskie), gdzie został zapytany, co sądzi o słowach Morawieckiego. - Nie chcę się wyzłośliwiać, wiecie dokładnie, co Polki i Polacy mówią o premierze Morawieckim, jakiego pseudonimu się doczekał przez te lata, kiedy był premierem, ale ja nie będę się wyzłośliwiał - mówił Tusk, zwracając uwagę na podwyżki chociażby chleba. - Jak się jest premierem, to powinno się zająć nie złośliwościami na Twitterze, a rozwiązywaniem takich problemów - podkreślił.

Donald Tusk: Możecie stanąć nawet na głowie, ale nie obrócicie rzeczywistości

Na konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany przez TVP Info: - Czy żałuje pan bliskich, politycznych relacji z Władimirem Putinem?

Były premier odpowiedział, że to nie on wybierał się na defiladę do Moskwy - To prezydent Kaczyński zapowiadał gotowość do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach. Ja nie mówię w telewizji, w kupionym przez swoją partię spocie o politycznej miłości do braci Rosjan, tylko Jarosław Kaczyński - dodał lider Platformy Obywatelskiej.

Müller pytany o majątek żony premiera. Mówi o Tusku. "17 minut wytrzymał"

- Ja sobie zdaję sprawę, jak fatalne wrażenie na Polkach i Polakach robi dzisiaj ta dwuznaczna polityka PiS-u. Te romanse polityczne z putinowskimi i proputinowskimi politykami w Europie. Możecie stanąć nawet na głowie, ale nie obrócicie rzeczywistości i wszyscy widzą dokładnie kto, jaką politykę wobec Rosji i Putina prowadził i kto, jaką politykę prowadzi dzisiaj - mówił Tusk.

