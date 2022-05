Sejm. Komisja przyjęła projekt ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej. "Gigantyczne kłopoty dla obywateli"

Zobacz wideo Kiedy Polska dostanie miliony z KPO? Pytamy Jana Olbrychta

Zaakceptowane poprawki doprecyzowują m.in. przesłanki dotyczące "testu bezstronności i niezawisłości sędziowskiej". Zaproponowany przez prezydenta test zakłada, że każdy uczestnik postępowania sądowego będzie mógł zawnioskować o zbadanie bezstronności i niezawisłości sędziego. Poprawki zaakceptowane przez komisję zmieniają termin do wniesienia wniosku z trzech dni do tygodnia.

Przewidują także dodanie zapisów o konieczności przedstawienia dowodów na zaistnienie faktycznych okoliczności należących do przesłanek tego testu. Akceptację komisji uzyskała również poprawka Solidarnej Polski, która zakłada dodanie do projektu preambuły.

"Komisja Sprawiedliwości przyjęła właśnie projekt ustawy A. Dudy o SN. Ustawa: nie likwiduje naprawdę Izby Dyscyplinarnej, generuje gigantyczne kłopoty dla setek tysięcy obywateli, pozwala nielegalnym sędziom miękkie lądowanie w innych izbach SN, nie wykonuje wyroku TSUE" - tak decyzję sejmowej komisji skomentował Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

"Sejmowa komisja sprawiedliwości przyjęła prezydencki projekt ustawy o SN uwzględniając ważne poprawki Solidarnej Polski. Dotyczą one m.in. rozwiania podnoszonych wątpliwości wokół testu niezawisłości oraz zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów" - napisał Sebastian Kaleta z partii Zbigniewa Ziobry.

"Komisja Sprawiedliwości przyjęła prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Tzn. prezydencki to on był w styczniu, bo teraz to jest taki bardziej ziobrowy" - podkreśliła dziennikarka Dominika Długosz.

Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Ma ono zostać przeprowadzone na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 25 i 26 maja.

Komisja Europejska postawiła Polsce warunki

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeden z warunków, które Polska musi spełnić, aby polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Pozostałe dwa "kamienie milowe" to przywrócenie do orzekania zawieszonych sędziów oraz przystąpienie do reformy systemu dyscyplinowania sędziów. Akceptacja KPO, który trafił do Brukseli już w maju 2021 roku, jest niezbędna do wypłacenia Polsce 36 mld euro z Funduszu Odbudowy.

Po akceptacji przez Komisję Europejską KPO musi jeszcze zatwierdzić Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów 27 państw.

Jednocześnie Polska ma płacić milion euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej. Taką decyzję podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

