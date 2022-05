PiS szykuje zmiany, Kaczyński chce "dłubać" z Kukizem w ordynacji wyborczej. "GW": Będzie spotkanie

Polska Agencja Prasowa ustaliła, że w piątek 20 maja odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei z ustaleń dziennikarzy Informacyjnej Agencji Radiowej wynika, że spotkanie rozpocznie się o godzinie 14. Podczas posiedzenia rozpatrzone zostaną propozycje zmian w organizacji partii.

Posiedzenie członków Prawa i Sprawiedliwości już w najbliższy piątek

Z zapowiedzi wynika, że podczas spotkania podjęta zostanie decyzja na temat podziału struktur partii na 100 okręgów, jak w okręgach senackich - zamiast dotychczasowych 41, które odpowiadają okręgom w wyborach do Sejmu. Ponadto wprowadzony zostanie zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi dla szefów okręgów. Poza tym komitet omówi plany organizacji Kongresów i Konwencji PiS, które są organizowane zwłaszcza przed wyborami.

Czy podczas piątkowego spotkania poruszony zostanie temat wyborów? O to zapytany został senator Stanisław Karczewski. - Nie ma mowy o wcześniejszych wyborach, nasze środowisko polityczne, też Zbigniew Ziobro, nikt nie chce wyborów, ani Donald Tusk, ani my, dobrze, by kontrakt wyborczy zawarty z obywatelami trwał ile jest zaplanowany, cztery lata - powiedział polityk w Polskim Radiu.

Będzie to kolejne w tym tygodniu spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. We wtorek 17 maja doszło do rozmów, które dotyczyły przyszłości koalicji oraz planów legislacyjnych, m.in. ustawy ws. Sądu Najwyższego. W spotkaniu udział wzięli Jarosław Kaczyński (PiS), Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska), Adam Bielan (Partia Republikańska) i Marcin Ociepa (Stowarzyszenie OdNowa). Poza nimi w rozmowach wziął udział również Paweł Kukiz.

To nie koniec spotkań "na szczycie". "Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Pawłem Kukizem o zmianach w ordynacji wyborczej. Projekt powinien być gotowy w ciągu kilku tygodni" - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza". Z ustaleń dziennikarzy "GW" wynika, że w ubiegłym tygodniu Kaczyński rozmawiał już z politykami koła Kukiza, ale "wszyscy milczą i nie zdradzają szczegółów" w tej sprawie.

Z PiS słychać jedynie, że Kaczyński myśli nad zmianą ordynacji wyborczej do Sejmu przed wyborami jesienią 2023 r. I że na dniach ponownie spotka się z posłami Kukiza, by o tym rozmawiać

- pisze "GW". Prof. Jarosław Flis w rozmowie z gazetą dodaje, że w PiS od jakiegoś czasu jest dążenie, by przy ordynacji wyborczej "dłubać" - ale może napotkać m.in. na opór Andrzeja Dudy, który ma być itwarcie przeciwny zmianom.

O tym, że PiS przymierza się do zmian w ordynacji wyborczej, Jacek Gądek z Gazeta.pl pisał już tydzień temu. Ustalił wówczas, że partia Kaczyńskiego chce zmienić ordynację wyborczą w wyborach do Senatu w taki sposób, by senatorów wybierano jak do 2007 r. - z trzema mandatami w okręgu, a nie (jak teraz) w okręgach jednomandatowych. Dzięki temu pakt senacki opozycji straciłby część mandatów. Z tych ustaleń wynika, że zmiana ordynacji do Sejmu jest przez PiS z kolei sondowana, ale mniej prawdopodobna. - Jeśli tylko będzie taka możliwość, to zmienimy ordynację do Senatu - mówili za to przedstawiciele PiS. - Spowodowałaby przesunięcia mandatów na stronę bloku, który nie jest największy - wskazywał jeden z polityków obozu rządzącego. - Przy aktualnej ordynacji taka "zjednoczona opozycja" miałaby wyraźną przewagę w kolejnym Senacie - wskazywano. Po zmianie ordynacji do Senatu przewaga opozycji byłaby mniejsza, czy wręcz PiS mogłoby myśleć o odbiciu Senatu

