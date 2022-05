Europoseł Jan Olbrycht gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo

W zeszły piątek rzecznik polskiego rządu Piotr Müller poinformował, że jest porozumienie ws. "treści kamieni milowych w KPO". - To jest bardzo dobra wiadomość. To jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy - powiedział.

REKLAMA

"Sukces" Putina. Szwajcaria skłania się ku NATO. "Mogą nastąpić zmiany"

Jak się zakończy sprawa polskiego KPO? "Nikt do końca jeszcze nie wie"

O to, kiedy pieniądze z Brukseli popłyną do Polski został zapytany europoseł Jan Olbrycht w Porannej Rozmowie Gazeta.pl. - Sprawa dotyczy uzgodnień między rządem, a Komisją Europejską, więc tak naprawdę wiedzą tylko członkowie rządu - podkreślił.

- Jak to się zakończy, nikt do końca jeszcze nie wie. KE podtrzymuje swoje oczekiwania, które wynikają z przepisów. W ostatnim liście, który skierowała Ursula von der Leyen do parlamentu wyraźnie to mówi, że te oczekiwania są jednoznaczne, czytelne, zrozumiałe i teraz jest pytanie, czy rząd ma zamiar wywiązać się z tych wymogów - dodał europoseł.

- KE może powiedzieć w ten sposób: jeśli nam prześlecie zobowiązanie, że zlikwidujecie Izbę Dyscyplinarną, przywrócicie sędziów do orzekania i przystąpicie do reformy systemu dyscyplinowania sędziów, to jesteśmy gotowi dać wam pozytywną opinię do Krajowego Planu Odbudowy. Potem muszą to zatwierdzić ministrowie [ finansów 27 państw. - red.], po czterech tygodniach mniej więcej, i w wtedy będziemy czekali na to, czy zrealizowaliście to zobowiązanie. Jeżeli zrealizujecie, to możemy mówić o przekazywaniu pieniędzy - zaznaczył.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraina. Doradca szefa MSW zapowiada kontratak na wszystkich frontach

"To mamy już zatwierdzenie, czy nie? Oczywiście nie mamy"

Jan Olbrycht odniósł się także do narracji polskiego rządu ws. sporu z Komisją Europejską. - Pan premier mówi, że sprawa została zamknięta, że KPO został zatwierdzony, co oczywiście nie do końca jest prawdą, bo plan może zostać zatwierdzony przez ministrów dopiero wtedy, kiedy ma pozytywną opinię, więc to jest po pierwsze informacja nieprawdziwa. Po drugie, za chwilę odzywa się pan minister [ds. Unii Europejskiej Konrad - red.] Szymański i mówi, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby podjąć tego typu działania i jak uzyskamy efekt, to poinformujemy. To mamy już zatwierdzenie, czy nie? Oczywiście nie mamy - powiedział.

Przypomnijmy, akceptacja KPO jest niezbędna do wypłacenia Polsce 36 mld euro z Funduszu Odbudowy. Ten trafił do Brukseli już na początku maja 2021 roku. Jednak Komisja Europejska go nie zaakceptowała i postawiła Polsce pewne warunki. Jeden z nich dotyczył wdrożenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bowiem to ona jest głównym problemem, przez który pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy.

Po akceptacji przez Komisję Europejską KPO musi jeszcze zatwierdzić Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów 27 państw.