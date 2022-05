Andrzej Duda kończy 50 lat. Wśród życzeń: "żeby wsłuchiwał się w rekomendacje ministra Ziobry"

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek obchodzi 50. urodziny. Prezydent Polski urodził się 16 maja 1972 r. w Krakowie. Którzy politycy złożyli mu życzenia i jak brzmi ich treść?

Andrzej Duda świętuje okrągłe urodziny. "Życie zaczyna się po pięćdziesiątce"

Z okazji 50. urodzin prezydent Andrzej Duda otrzymał od współpracowników i polityków opozycji urodzinowe życzenia. Niektóre z nich są bardzo zaskakujące.

"Panie Prezydencie z okazji pięknego Jubileuszu 50. urodzin życzę pokoju, sił i zdrowia. Niech św. Andrzej Bobola, patron Polski i Pana Prezydenta, którego dziś wspominamy, błogosławi Panu Prezydentowi i Polsce" - napisał na Twitterze senator PiS Stanisław Karczewski.

"Dziś Pan Prezydent Andrzej Duda obchodzi 50. urodziny! Wszystkiego najlepszego! Wytrwałości i siły w pracy dla Rzeczpospolitej!" - napisała europosłanka PiS Anna Zalewska.

- Panie prezydencie, drogi Andrzeju, uwierz mi, bo wiem, co mówię - życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Życzę prezydentowi zdrowia do realizacji ważnych dla Polski zamierzeń, sprawiedliwej oceny rodaków, uznania na arenie międzynarodowej, bo to będzie też dobre dla Ojczyzny. Wreszcie szczęścia osobistego, rodzinnego, to też jest bardzo ważne. Na końcu życzę ci siły, niezbędnej do walki o silną pozycję Polski w Europie i świecie - powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki, zapytany przez "Fakt" o życzenia urodzinowe dla Andrzeja Dudy.

Zaskakujące życzenia dla prezydenta Andrzeja Dudy. "Aby więcej wsłuchiwał się w Zbigniewa Ziobro"

- Życzę prezydentowi, by dokonywał zawsze dobrych wyborów dla Polski. Nadal wzmacniał skutecznie pozycję Polski na świecie, ale i więcej wsłuchiwał się w rekomendacje ministra Zbigniewa Ziobry, który broni polskiego węgla i polskiej suwerenności przed atakami eurokratów. I nie słuchał totalnej opozycji -musimy dokończyć reformy sądownictwa, polskiej szkoły i zrepolonizować media - powiedział poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

- Żeby nie był prezydentem straconych szans. Pół wieku to najwyższy czas, żeby dojrzeć do politycznej niezależności. I nie być wciąż sterowanym przez sędziwego lidera partii - życzył prezydentowi poseł PO Michał Szczerba.

- Bardzo bym chciał, żeby pan prezydent wreszcie wziął sobie do serca, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko swojego obozu politycznego. Pół wieku na tym świecie to najwyższy czas, żeby wybić się na niepodległość i tego mu bardzo życzę - powiedział lewicowy poseł Krzysztof Śmiszek.

