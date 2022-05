Czarnek przekaże milion złotych dla biblioteki w Paryżu. "Będziemy inwestować w Polonię"

Przemysław Czarnek w Paryżu spotkał się z uczniami i nauczycielami z polskich szkół. Odwiedził Szkołę Polską im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu. - To wymaga wielkiego hartu ducha i patriotyzmu, aby po nauce w szkole francuskiej w sobotę dojeżdżać i uczyć się w szkole polskiej. Gratulujemy i dziękujemy - powiedział minister podczas spotkania z uczniami i pracownikami szkoły.

Przemysław Czarnek: Dalej będziemy inwestować w Polonię, aby wspierać polskie szkoły, ośrodki kultury i nauki

Szef resortu edukacji mówił o Bibliotece Polskiej, że jest to wyjątkowe miejsce na mapie Paryża. - To miejsce edukacji polskich dzieci, miejsce szerzenia polskiej kultury we Francji i na świecie. Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni - powiedział minister. Poinformował, że instytucja otrzyma dodatkowy milion złotych na dalszą działalność.

Minister wyjaśnił też, że resort "dalej będzie inwestować w Polonię, aby wspierać polskie szkoły, ośrodki kultury i nauki". - Chcemy, by młodzież mogła uzyskiwać stypendia, które będą pokrywały koszty nauki i pobytu w Polsce na wybranych uczelniach. Chcemy ten potencjał wykorzystywać - dodał.

Biblioteka Polska w Paryżu to jedna z najstarszych i najbogatszych pod względem zbiorów instytucji emigracyjnych. Zlokalizowana w samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, powstała w 1838 r. z inicjatywy czołowych przedstawicieli Wielkiej Emigracji.

Co znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu?

W bibliotece przechowywane są unikatowe skarby kultury od XV w. aż po współczesność. Obecnie księgozbiór obejmuje około 200 tysięcy woluminów, w tym 50 inkunabułów i kilka tysięcy starych druków. Poza nimi w bibliotece przechowywane są zbiory artystyczne liczące 25 tysięcy rysunków i rycin, 15 tysięcy fotografii, prawie 1500 obrazów, 1000 plakatów, 600 medali i monet, 350 rzeźb. Do najcenniejszych skarbów należą trzy najwcześniejsze wydania dzieła Mikołaja Kopernika De Revolutionibus Orbium Coelestium, fragmenty korespondencji królowej Bony, pamiątki po Fryderyku Chopinie i Marii Skłodowskiej-Curie.

Obok Muzeum Adama Mickiewicza, w gmachu funkcjonuje również Muzeum Bolesława Biegasa oraz Salon Fryderyka Chopina. Ekspozycja poświęcona Chopinowi jest jedyną taką w stolicy Francji. Znajdziemy na niej kilka rękopisów kompozytora, a także pamiątki związane z jego śmiercią: maskę pośmiertną, odlew ręki, pukiel włosów oraz fotel z ostatniego mieszkania na placu Vendôme.