Porozumienie ws. KPO. KE potwierdza: Finalizujemy pracę z Polską, kluczem niezawisłość sądownictwa

W piątek rzecznik polskiego rządu Piotr Müller poinformował, że jest porozumienie ws. "treści kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy". - To jest bardzo dobra wiadomość. To jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy - powiedział. Akceptacja KPO jest niezbędna do wypłacenia Polsce 36 mld euro z Funduszu Odbudowy.

Również minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował o końcu rozmów ws. KPO. - Zamknęliśmy negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli doszliśmy do porozumienia we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem dyskusji z KE - podkreślił.

Chwilę później rzeczniczka Komisji Europejskiej podkreśliła, że w ciągu ostatnich miesięcy KE ściśle współpracowała z Polską nad planem odbudowy. Jak dodała, plan ten ma przyczynić się do skutecznego sprostowania "wyzwaniom określonym w zaleceniach dla poszczególnych krajów". "W przypadku Polski jest to niezawisłość sądownictwa" - napisała Nuyts Veerle.

Rzeczniczka KE przypomniała, że z tego powodu Izba Dyscyplinarna musi zostać zlikwidowana, a bezprawnie zawieszeni sędziowie mają zostać przywróceni do orzekania. "Finalizujemy naszą pracę z Polską nad kamieniami milowymi" - dodała.

"Do czerwca mogą być zakończone procedury dot. KPO"

Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś powiedział w piątek, że spodziewa się szybkiego zakończenia procedur dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Jego zdaniem mogłoby to nastąpić do przyszłego miesiąca. - Zwyczajowo ta procedura trwa kilka tygodni. Na początku czerwca spodziewamy się zakończenia tej procedury, formalnego notyfikowania polskiemu rządowi oraz podpisania stosownej umowy - stwierdził Andrzej Sadoś.

Pierwsza transza pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy mogłaby zostać wypłacona latem. Wypłaty dla każdego kraju są warunkowe. Komisja Europejska sprawdza, czy wszystkie zobowiązania są wypełnione. W przypadku Polski chodzi między innymi o przyjęcie przepisów likwidujących Izbę Dyscyplinarną.

Po akceptacji przez Komisję Europejską KPO musi jeszcze zatwierdzić Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów 27 państw.

