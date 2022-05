Pieniądze z KPO w końcu popłyną do Polski? Rzecznik rządu: Doszliśmy do porozumienia

Zobacz wideo Czarzasty: Lewica, głosując za KPO wiedziała, że te pieniądze nie spłyną, jeśli będzie łamane prawo

W piątek na temat KPO mówił rzecznik rządu. - Doszliśmy do porozumienia, jeżeli chodzi o treść kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy - powiedział Piotr Müller.

- Cieszę się, że doszło do tego porozumienia w tych zespołach negocjacyjnych. Przed nami już właściwie tylko droga formalna w Komisji Europejskiej, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, więc w tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze strony Komisji Europejskiej - podkreślił rzecznik rządu.

Rzecznik rządu: KRS nie jest przedmiotem sporu z Komisją Europejską

- Wokół KRS nie ma sporu z Komisją Europejską, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby KE stawiała jakiekolwiek formalne warunki np. w Krajowym Planie Odbudowy w tym względzie - powiedział Müller pytany, czy ostatni wyborów 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa nie zablokuje przyznania środków Polsce.

W opinii rzecznika "Polska ma prawo tak jak każdy inny kraj Unii Europejskiej, wybierać swoje organy konstytucyjne w procedurach, które są przewidziane prawem krajowym".

W czwartek Sejm głosami klubu PiS i posłów Kukiz'15 wybrał 15 sędziów na członków KRS. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, resztę klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.

Obecny wybór członków KRS był już drugim przeprowadzonym w ten sposób - wcześniej skład rady był wyłaniany przez środowiska sędziowskie.

Polska otrzyma pieniądze z Brukseli?

Przypomnijmy, akceptacja KPO jest niezbędna do wypłacenia 36 mld euro z Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska postawiła Polsce pewne warunki. Jeden z nich dotyczył wdrożenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bowiem to ona jest głównym problemem, przez który pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy.

Polski Krajowy Plan Odbudowy trafił do Brukseli na początku maja 2021 roku. Na początku września KE oficjalnie wstrzymała jego analizę.

Po akceptacji przez Komisję Europejską KPO musi jeszcze zatwierdzić Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów 27 państw.

