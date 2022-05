Nagroda m. st. Warszawy. Radni KO jednak nie nominują Babci Kasi

Stołeczny ratusz co roku wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla Warszawy i przyznaje im nagrody pieniężne. O tym, kto zostanie uhonorowany w tym roku, radni zadecydują w czerwcu. Czas na zgłoszenie kandydatów upływa w połowie maja.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami, jedną z osób, które Koalicja Obywatelska miała zgłosić do nagrody m. st. Warszawy, jest aktywistka Katarzyna Augustynek, znana jako Babcia Kasia.

- Jeszcze nie zgłosiliśmy nikogo. Mamy czas do 15 maja, a ponieważ jest to niedziela, czyli święto, złożymy wniosek w poniedziałek - powiedział w rozmowie z PAP Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu KO w Radzie Warszawy. Jego wypowiedź zacytował Polsat News.

Dopytywany, czy KO rzeczywiście zamierza nominować Babcię Kasię, Szostakowski odpowiedział, że "rozważane były różne kandydatury", zaś "pani Augustynek nie ma w tej chwili na liście osób, które KO chce zgłosić w poniedziałek".

Babcia Kasia od kilku lat regularnie bierze udział w protestach przeciwko rządom PiS, w obronie praw kobiet czy osób LGBT+. W ich trakcie często dochodzi do konfrontacji między aktywistką a policjantami. Jak informowaliśmy kilka dni temu, łącznie przeciwko Babci Kasi prokuratura skierowała do tej pory 15 aktów oskarżenia. Ostatnio Katarzynie Augustynek zarzucono, że 10 marca br. na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miała obrazić policjanta. Grozi jej grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

