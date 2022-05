Policja zarzucała Czarzastemu odepchnięcie funkcjonariusza. Prokuratura umorzyła postępowanie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła głośne postępowanie w sprawie wydarzeń, do których doszło przed Sejmem w listopadzie 2020 r. Śledczy sprawdzali, czy doszło do naruszenia nietykalności policjanta. Stołeczna policja twierdziła, że to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty miał popchnąć funkcjonariusza. Z kolei Czarzasty przekonywał, że to on sam został pchnięty na maskę samochodu.

