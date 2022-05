W Sejmie rozpatrywany jest prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Jego zapisy przewidują m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, która od obecnej będzie różnić się sposobem wyboru sędziów. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie tzw. testu bezstronności i niezawisłości sędziego. Miałby on umożliwiać zbadanie okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu.



Od likwidacji Izby Dyscyplinarnej Komisja Europejska uzależnia wypłatę funduszy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Projekt zmian w Sądzie Najwyższym. Posiedzenie komisji odwołane. "Cyrk"

Solidarna Polska opowiada się za wprowadzeniem poprawek do projektu ustawy. Dotyczą one wykreślenia "testu niezawisłości" i zastąpienia go "testem apolityczności". Umożliwiłby on zaskarżanie prawomocnych orzeczeń pod pretekstem tego, że wydano je z naruszeniem standardu niezawisłości lub bezstronności. W środę komisja sprawiedliwości odrzuciła tę propozycję partii Zbigniewa Ziobry.

Ziobro zadeklarował, że Solidarna Polska jest gotowa na kompromis ws. SN

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Cymański: Przegłosujemy, ale nie zmieniamy zdania

Temat proponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o SN poruszono w czwartek na antenie Polsat News. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, pytany, czy między jego ugrupowaniem a PiS jest porozumienie w tej sprawie, odparł: - Mogę powiedzieć publicznie jedno: cały czas zabiegałem, prosiłem, apelowałem do kolegów, że musimy nawet zrezygnować ze swojego poglądu. My nie zmieniamy zdania. Ten zapis nieszczęsny, nieszczęśliwy prawdopodobnie przegłosujemy, nawet wbrew sobie, tylko po to, żeby była zgoda.

Z kolei Marek Sawicki z PSL stwierdził, że nie będzie planowanego na przyszły tydzień posiedzenia Sądu Najwyższego. - Dlatego, że Solidarna Polska złożyła zobowiązanie: za wybór Krajowej Rady Sądownictwa, my godzimy się na projekt prezydenta - powiedział poseł. W środę Sejm wybrał 15 sędziów KRS.

W opinii Sawickiego "informacja ta dotarła już do Brukseli i do Ursuli von der Leyen", a do kolejnego posiedzenia sądu, czyli 24 maja "będziemy mieli informację o zatwierdzeniu polskiego KPO". - Solidarna Polska już nie będzie o nic walczyć - dodał. - Dałby Bóg, żeby rzeczywiście zatwierdzili - odpowiedział na to Cymański.



