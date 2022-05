Wiceminister sprawiedliwości, a także poseł Solidarnej Polski Michał Woś był gościem czwartkowego (12 maja) programu Gość Radia ZET prowadzonego przez Beatę Lubecką. Polityk wypowiedział się między innymi na temat prezydenta Rosji Władimira Putina.

Michał Woś zapowiada: Mamy przygotowaną celę dla Putina

Wiceminister mówił w czwartek między innymi na temat projektu Solidarnej Polski dotyczącego zaostrzenia przepisów za obrazę uczuć religijnych. -To, co jest najważniejsze w tym przepisie, to zmiana komunistycznego przepisu wprowadzonego w czasach stalinowskich w '49 roku, która powoduje, że musi się znaleźć ileś osób, które mówią, że mają obrażone uczucia religijne, na pewien obiektywny miernik. I pod tym względem to jest kluczowa zmiana - tłumaczył Woś.

Prowadząca dopytywała swojego gościa, czy to temat, którym należy zajmować się akurat w tej chwili. - Czy nie przesadzacie jednak? Co jeśli skrytykuję na przykład papieża za tę wypowiedź dotyczącą tego, dlaczego Putin napadł na Ukrainę [...]? - dopytywała Lubecka. Wiceminister postanowił więc skorzystać z okazji i odnieść się do osoby prezydenta Rosji.

- Pani wie, że nadzoruję więziennictwo, więc mogę powiedzieć, że mamy przygotowaną celę dla Putina. W Polsce mamy już zbrodniarzy wojennych, mamy osoby skazane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Wizytowałem kilka więzień, by sprawdzić warunki, w jakich przebywają, więc ci zbrodniarze z Kremla, jak tylko zostaną osądzeni, będą mogli być u nas przetrzymywani - mówił Woś w programie Lubeckiej.

Wiceminister sprawiedliwości nt. ukraińskich więźniów w polskich zakładach karnych

Dziennikarka postanowiła dopytać swojego gościa, "czy jacyś więźniowie np. z Ukrainy trafili do polskich więzień". - Więźniów z Ukrainy mamy i to od lat. Ale pani pyta w kontekście wojny, tak? - upewniał się Woś. - Ja jestem w stałym kontakcie z panią minister Ukrainy odpowiedzialną za więziennictwo, oni u siebie stworzyli taki system, w którym część osób o łagodniejszych wyrokach zwolnili z myślą o tym, żeby mogli zasilić front, a część osób przesunęli w głąb kraju, gdzie przetrzymują je dalej i my rzeczywiście pomagamy Ukrainie w tym względzie. [...] - mówił, dodając przy tym, że "nie byłoby podstaw", by ukraińskich więźniów przenosić bezpośrednio do Polski.

- Natomiast oczywiście współpraca prawna między nami trwa i jakaś wymiana różnych osób, czy więźniów, jest na bieżąco realizowana - kontynuował wiceminister, podkreślając, że chodzi jednak o "przekazanie" więźniów, którzy popełnili przestępstwa na terenie Polski.

