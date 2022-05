Włodzimierz Czarzasty o Adamie Glapińskim: Gość albo okłamał, albo się nie zna

Zobacz wideo Włodzimierz Czarzasty w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Jeden z liderów Lewicy był pytany w Porannej Rozmowie Gazeta.pl m.in. przewidywania co do wyniku głosowania ws. prezesa Narodowego Banku Polskiego. - Dzisiaj o godzinie 19 będziemy wiedzieli, czy PiS powołał pana Glapińskiego, czy nie. Jeśli chodzi o moją opinię - powoła. Jesteśmy przeciwko powołaniu pana Glapińskiego kawał czasu, nie zmienimy zdania i wiemy dlaczego. To jest po prostu szkodnik - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, "jedną z najważniejszych rzeczy w państwie jest zaufanie obywatela do państwa". Podkreślał, że szef NBP i Rady Polityki Pieniężnej powinien stanowić jedną z najbardziej stabilnych instytucji państwa.

REKLAMA

Włodzimierz Czarzasty o Adamie Glapińskim: Albo okłamał, albo się nie zna

- W oparciu o politykę tych ciał - prezesa NBP i RPP - ludzie planują swoją przyszłość. Przed wojną, a już w trakcie pandemii (...) pan Glapiński mówił tak: nie będziemy podwyższali stóp procentowych. Dlaczego? Bo nie będzie takiej potrzeby, bo nie będzie inflacji. Nie przewidywał tego. W związku z tym ludzie, m.in. moje dzieci, poszli do banku i wzięli kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Dlaczego? Bo mieli zaufanie, nie będzie inflacji i nie będą podnoszone stopy procentowe. Okazało się, że gość - mówię o panu Glapińskim - albo okłamał, albo się na tym nie zna, bo inflację mamy 12-procentową.

"Współpraca opozycji coraz bardziej widoczna"

Włodzimierz Czarzasty mówił w Porannej Rozmowie Gazeta.pl o wniosku ws. wyrażenia wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. W środę taki wniosek złożyły główne kluby opozycyjne.

Donald Tusk, odnosząc się do wniosku, stwierdził, że "minister sprawiedliwości jest odpowiedzialny za degradację polskiego wymiaru sprawiedliwości, za wielki konflikt z Unią Europejską i za blokadę środków europejskich".

- Rodzi się coraz więcej sytuacji, gdzie realnie współpraca Hołowni, Kosiniaka-Kamysza, Platformy, Lewicy jest coraz bardziej widoczna. To jest bardzo dobry sygnał. Jeśli ktoś się spodziewa, że jutro wszyscy podpiszą jakieś porozumienie, to mówię, że właśnie są długopisy w rękach i elementem tego podpisu jest złożony wniosek czterech partii w sprawie odwołania Ziobry.

Wniosek o odwołanie Ziobry. "Ten człowiek nigdy nie powinien być w rządzie"