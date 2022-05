Sejm. W planach głosowanie ws. szefa NBP, wcześniej wyjazdowa narada PiS. "Będzie nas mobilizował"

Posłowie w środę będę też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on obniżenie od 1 lipca stawki podatku PIT z 17 do 12 procent. Likwiduje ponadto ulgę dla klasy średniej. Wróci również możliwość odliczania składki zdrowotnej dla prowadzących działalność gospodarczą.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy PiS powinno Zbigniewowi Ziobro pokazać drzwi? Kwaśniewski: Zdecydowanie tak

Drugie czytanie projektu ws. ksiąg wieczystych

Sejm będzie też kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy przewidują zwolnienie z VAT importu towarów i usług przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił, jeśli biorą udział w działaniach obronnych realizowanych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Sejmowa komisja finansów opowiedziała się za wprowadzeniem poprawki, która o dwa miesiące wydłuża obniżkę akcyzy na energię elektryczną oraz zwalnia z tego podatku energię elektryczną, wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe.

Tusk: "Ziobro droższy niż czereśnie". Minister sprawiedliwości odpowiada

Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych. Przewiduje on uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg. Do katalogu dodane zostaną: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych.

Komisja wraca do prac nad prezydenckim projektem o SN

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka będzie w środę kontynuować pracę nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (początek o 10.30). Przewiduje on likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz wprowadzenie tak zwanego testu bezstronności i niezawisłości sędziego.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka mówiła, że projekt jest procedowany w komisji w kształcie zaproponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wyraziła nadzieję, że tak będzie do końca prac parlamentarnych, zaznaczając jednocześnie, że Kancelaria Prezydenta jest otwarta na ewentualne poprawki. Podkreśliła, że najistotniejszą kwestią jest realizacja celu tej ustawy. Wskazała, że z jednej strony jest to osiągnięcie porozumienia z Komisją Europejską, a z drugiej takie ukształtowanie reguł odpowiedzialności zawodowej dla sędziów, aby mogła być sprawnie i skutecznie egzekwowana.

Prezydencki projekt przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, która od obecnej będzie różnić się sposobem wyboru sędziów. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie tak zwanego "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", który ma umożliwić zbadanie okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu. Na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości, która rozpatruje projekt, posłowie Solidarnej Polski zgłosili poprawkę, która przewiduje zastąpienie "testu bezstronności" "testem apolityczności sędziowskiej". Dziś komisja rozpatrzy poprawki zgłoszone na poprzednim posiedzeniu.

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. "Będzienas mobilizował". W czwartek głosowanie ws. szefa NBP

W środę wieczorem (o godzinie 19.00) odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania planowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Byli posłowie partii KORWiN z nową partią. Zamieszanie wokół nazwy

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił wcześniej, że posiedzenie będzie poświęcone głównie sprawom związanym z organizacją prac klubu. Wyjaśnia, że Jarosław Kaczyński będzie chciał poruszyć kilka kwestii, między innymi funkcjonowania struktur partii oraz biur parlamentarzystów. Ryszard Terlecki tłumaczył, że z powodu pandemii koronawirusa klub PiS miał trudności z organizacją takiego spotkania. Dodaje, że w związku z poprawą warunków epidemicznych jest to możliwe.

Biorąc pod uwagę ostatnie spięcia w Zjednoczonej Prawicy, spodziewam się mocnego wystąpienia prezesa. [Kaczyński - red.] na pewno będzie nas mobilizował i podkreślał konieczność jedności w koalicji

- powiedział w rozmowie z PAP jeden z polityków partii rządzącej. Inny poseł Zjednoczonej Prawicy zaznaczył, że Jarosław Kaczyński "zapewne nakreśli plany na kolejne miesiące".

Na czwartek w Sejmie zaplanowano kontynuację prac nad prezydenckim projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. W porządku obrad na ten dzień jest też wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kandydatem jest obecny prezes NBP Adam Glapiński. Głosowanie za jego kandydaturą zapowiedział we wtorek w Polsat News Paweł Kukiz. - Mówiłem już wcześniej, deklarowałem takie głosowanie. Jest jeden kontrkandydat chyba do zaakceptowania też przez PiS, to były szef Giełdy Papierów Wartościowych. Kandydatów opozycji w ogóle nie znam, opozycja mi nie przedstawiała tych kandydatów, nikt mnie nie chciał przekonać do jakichś ewentualnych innych kandydatów - powiedział Kukiz. Dodał, że "najprawdopodobniej" zagłosuje za Glapińskim, choć podkreślił, że do jutra "wszystko się może zdarzyć". - Na dziś uważam, że taka kandydatura jest najbardziej do zaakceptowania - powiedział.