Jarosław Kaczyński - kiedy wycofa się z polityki? Kuzyn: Jarek będzie rządził jeszcze długo

W 2020 roku Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zastanowi się nad odejściem z polityki do 2025 roku, gdy dobiegnie końca jego kadencja jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kuzyn byłego premiera, Jan Maria Tomaszewski, został zapytany przez dziennikarzy "Super Expressu" czy wierzy w taką deklarację polityka.

Jarosław Kaczyński przejdzie na polityczną emeryturę?

Według kuzyna Jarosława Kaczyńskiego, prezes PiS nie będzie się spieszył z decyzją o wycofaniu się z polityki. - Jarek jest w wybornej formie i nie wybiera się na żadną emeryturę - powiedział Tomaszewski w rozmowie z "SE".

Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego podkreślił, że były premier bardzo dużo pracuje, a nawet przedstawił jego przybliżony harmonogram dnia. - Pobudka zazwyczaj około ósmej rano, śniadanie i wyjazd do Kancelarii Premiera. No chyba, że jest poniedziałek, bo wtedy prezes urzęduje na Nowogrodzkiej, w centrali partii. W inne dni pracuje w KPRM i często wychodzi późnym wieczorem z pracy, którą zabiera jeszcze do domu i siedzi po nocach, przeglądając dokumenty - opisał.

Tomaszewski dodał, że Jarosław Kaczyński jest "genialnym strategiem", dlatego jego aktywność może być jeszcze bardzo potrzebna. - Jarek będzie rządził jeszcze długo - przekonywał kuzyn.

Z ostatniego sondażu wykonanego przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że gdyby opozycja zjednoczyła siły i wystartowała ze wspólnej listy, to mogłaby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. W przypadku braku jednego bloku opozycji, PiS nadal nie miałoby większości, by utworzyć samodzielny rząd. Więcej na temat sondażu w artykule poniżej.

