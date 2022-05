Afera mailowa. "Ktoś od nas powinien popracować z TVP i Polskim Radiem". "Warto ich na bieżąco cisnąć"

W sieci pojawił się kolejny mail, który ma pochodzić ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka, szefa KPRM. Minister w wiadomości do premiera Mateusza Morawieckiego miał apelować o to, by na "bieżąco cisnąć" publiczne media o przekaz zgodny z linią partii. "Mateusz, ktoś z naszych ludzi od mediów chyba powinien popracować z TVP i Polskim Radiem... To jakieś szaleństwo. Niby to jakieś drobiazgi, ale jak się wszystko zbierze do kupy - to słabo to wygląda" - miał pisać Dworczyk.

