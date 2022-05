Ryszard Terlecki: Solidarna Polska chce nas przelicytować i to jest błąd. Rzecznik rządu komentuje

Podczas konferencji prasowej w Dębicy Zbigniew Ziobro powiedział, że Solidarna Polska miała rację, ostrzegając, że zgoda na mechanizm warunkowości i Fundusz Odbudowy w takim kształcie jakim ona nastąpiła, będzie prowadził do blokowania środków finansowych dla Polski oraz szantażowania naszego kraju pod byle pretekstem.

Była to odpowiedź na wywiad, jakiego Ryszard Terlecki udzielił tygodnikowi "Sieci". W jego najnowszym wydaniu powiedział, że w Prawie i Sprawiedliwości zwycięża przekonanie, że trzeba "odstrzelić" tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i się rozpychają.

Dodał też, że pojawiają się opinie, iż nie należy brać ich na listy wyborcze. Zaznaczył, że o tym zdecyduje kierownictwo partii, ale opór w terenie będzie znacznie większy, niż poprzednio.

Piotr Muller: Apeluje do kolegów z Solidarnej Polski, żeby zgłaszając poprawki one mieściły się w realnych ryzach

Gościem w programie "Fakty po faktach" był rzecznik prasowy rządu Piotr Muller. Polityk Prawa i Sprawiedliwości został spytany o Krajowy Plan Odbudowy oraz o brak porozumienia ws. projektu dot. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniesiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jak powiedział: "Marszałek Terlecki lubi czasem ostrzejszy język w sprawie niezdyscyplinowanej części Zjednoczonej Prawicy". Zdradził, że życzyłby sobie, by takich konfliktów w takich sprawach nie było. Jak podkreślał, chodziło w szczególności o sprawy tak ważne, jak KPO.

- My deklarujemy rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej i reformę orzecznictwa. Będzie ona realizowana po podpisaniu Krajowego Planu Odbudowy, a to się powinno odbyć niebawem. Jest ustawa prezydenta, która jest w tej chwili w Sejmie - powiedział Muller. Rzecznik rządu zaapelował do posłów z Solidarnej Polski, aby zgłaszane poprawki mieściły się w "realnych ryzach", których oczekuje Andrzej Duda.

Dodał, że liczy na odpowiedni ruch ze strony opozycji, która pomoże Prawu i Sprawiedliwości podpisać ustawę, którą zaproponował prezydent, a nie zgadza się z nią Solidarna Polska. Jak podkreślił, w przeszłości Zjednoczona Prawica przetrwała podobne nieporozumienia.

PiS rozważa przyspieszone wybory

Na sejmowych korytarzach coraz częściej mówi się o przyspieszonych wyborach. Może do nich dojść, jeśli nie uda się znaleźć porozumienia ws. projektu dot. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniesiony przez prezydenta Andrzeja Dudę na początku 2022 r. Zakłada on likwidację Izby Dyscyplinarnej, co daje szansę na odblokowanie 58 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy, które zostały wstrzymane z powodu łamania przez Polskę prawa Unii Europejskiej.

Andrzej Duda liczył na poparcie dla swojej inicjatywy, jednak sprzeciwia się jej Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Jak pisaliśmy politycy SP uważają, że jest "światełko w tunelu" dla negocjacji ws. ostatecznego kształtu ustawy, który mogliby poprzeć, jeśli jednak nie uda się dojść do porozumienia, może dojść do przyspieszonych wyborów.