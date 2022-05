Prof. Waldemar Paruch nie żyje. Morawiecki: Wybitny naukowiec, wrażliwy społecznik, zasłużony Polak

Profesor Waldemar Paruch urodził się w 1964 roku. Był politologiem, zajmował się również naukami społecznymi. W 2018 r. premier Mateusz Morawiecki mianował go swoim pełnomocnikiem do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych. Prof. Paruch kierował tą instytucją do grudnia 2019 roku.

W 2011 r. Waldemar Paruch bez powodzenia startował w wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. wszedł w skład rady programowej partii oraz został członkiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy.

W kwietniu decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Waldemar Paruch nie żyje

"Dzisiejszego wieczora odszedł od nas prof. Waldemar Paruch, wybitny naukowiec, wrażliwy społecznik, zasłużony Polak. Będzie nam brakowało jego mądrości i błyskotliwego umysłu. Niech spoczywa w pokoju" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Prof. dr hab. Waldemar Paruch odszedł do Wieczności dziś wieczorem. Żegnamy wielkiego Polaka, Politologa i Polityka, ogromnie zasłużonego dla Polski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie" - napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Odszedł prof. Waldemar Paruch. Był człowiekiem o ogromnej wiedzy, dużą część życia poświęcił pracy dla Polski. Wszyscy, którzy z nim współpracowali, zapamiętają go jako prawego, ciepłego i mądrego człowieka. Niech spoczywa w pokoju" - skomentował szef KPRM Michał Dworczyk.