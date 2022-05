Donald Tusk zwrócił się z pytaniem do Kaczyńskiego. I grzmi: Kluczowe decyzje podejmuje pan Ziobro

Zobacz wideo Zandberg: Nie może być tak, że pieniądze z naszych portfeli finansują bomby, które spadają na głowy ukraińskich cywilów

Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Międzyrzecu Podlaskim powiedział, że każdego dnia Polska traci "bardzo realne pieniądze". - Tylko w postaci kar nałożonych przez Unię Europejską, za nieprzestrzeganie, mówiąc wprost, prawa europejskiego, to już niedługo będzie pół miliarda złotych. Zamiast dostać 700 mld zł, o czym wielokrotnie mówiłem, my musimy dopłacać teraz do interesu, bo pan Ziobro się uparł, żeby nie tylko niszczyć nasz system prawa, ale w dodatku blokuje pieniądze europejskie i jeszcze powoduje kary - podkreślił lider Platformy Obywatelskiej.

- Ja już nie znajduję słów. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować wniosek o wotum nieufności wobec ministra Ziobry. To już nie chodzi o samego ministra Ziobrę. Nigdy nie miałem i nie mam wobec niego żadnych oczekiwań - stwierdził, dodając, że Zbigniew Ziobro jest mu "emocjonalnie osobą zupełnie obojętną". Jak zaznaczył, "upór ministra Ziobry i całego obozu rządzącego powoduje, że tracimy te miliardy złotych każdego miesiąca" i to jest rzecz niewybaczalna.

Donald Tusk zwraca się do Kaczyńskiego: Czy mu nie jest wstyd?

Podczas konferencji Donald Tusk zwrócił się również do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. - Ja mam też pytanie osobiście do prezesa Jarosława Kaczyńskiego: czy mu nie jest wstyd, że tak naprawdę rządzi Polską, z bardzo złymi skutkami, Ziobro? Że Kaczyński nie ma w tych sprawach nic do powiedzenia? To rzecz zaskakująca, dlaczego w kwestiach absolutnie kluczowych decyzje podejmuje pan Ziobro, a Kaczyński nie ma nic do powiedzenia - powiedział polityk opozycji.

- Każdy, kto będzie bronił ministra Ziobry w tej chwili, będzie bronił jego bardzo niebezpiecznych pomysłów, tzn. de facto wystąpienia z UE, bo Ziobro już nie ukrywa, kiedy mówi "nie płaćmy składki do UE, nie przestrzegajmy traktatów europejskich" - stwierdził Tusk, podkreślając, że to poważny problem, który może skończyć się "historyczną katastrofą". Ostrzegł również, że polityka Zbigniewa Ziobry może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

"Ważniejszy jest los polskich rodzin niż fanaberie ministra Ziobry"

Kilka dni temu przewodniczący PO zapowiedział wniosek nieufności wobec ministra sprawiedliwości i nazwał go "szkodnikiem". Pytany o to, kiedy ten wniosek zostanie złożony, odparł, że jeszcze przed najbliższym posiedzeniem Sejmu. - Może znajdą się wśród posłów PiS tacy, którzy stwierdzą, że ważniejszy jest los polskich rodzin niż fanaberie ministra Ziobry - zaznaczył.

Nie jest tajemnicą, że Solidarna Polska i PiS od jakiegoś czasu nie mogą się dogadać w ważnych dla Polski sprawach. Jedną z nich jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Partia Zbigniewa Ziobry jest bowiem przeciwna przyjęciu prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, od której zależy wypłata 36 mld euro z Funduszu Odbudowy, a te są Polsce coraz bardziej potrzebne. Komisja Europejska będzie mogła jednaka odmówić Polsce wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy, jeżeli zobowiązania nie będą zrealizowane. Dotyczy to wdrożenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bowiem to ona jest głównym problemem, przez który pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy.

