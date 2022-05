Adrian Zandberg gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo

W Porannej Rozmowie Gazeta.pl Adam Zandberg zostanie zapytany m.in. o kwestię likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Od tego bowiem zależy wypłata 36 mld euro z Funduszu Odbudowy, a te są Polsce coraz bardziej potrzebne. Komisja Europejska będzie mogła jednaka odmówić Polsce wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy, jeżeli zobowiązania nie zostaną zrealizowane. Dotyczy to wdrożenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bowiem to ona jest głównym problemem, przez który pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy.

W Sejmie obecnie znajdują się projekty ustawy dot. Izby Dyscyplinarnej. Przodującym jest projekt prezydencki. Propozycja głowy państwa przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Andrzej Duda proponuje, aby nowa izba składała się z 11 sędziów wskazanych przez niego spośród 33 sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym, wyłonionych wcześniej w drodze losowania na posiedzeniu kolegium SN. Krytycznie do tego pomysłu nastawiona jest Solidarna Polska, która spiera się w tej kwestii ze swoim koalicjantem - Prawem i Sprawiedliwością.

Gość programu będzie mówił także na temat inflacji, która w kwietniu wyniosła aż 12,3 proc. rok do roku. To najwyższy odczyt od maja 1998 roku, gdy sięgnęła ona 13,3 proc.

Z danych GUS wynika, że rok do roku żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 12,7 proc., nośniki energii o 27,3 proc., a paliwa o 27,8 proc. Miesiąc do miesiąca, tj. w porównaniu do marca br., inflacja wyniosła 2 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 4,2 proc., nośniki energii o 2,4 proc., a paliwa potaniały o 0,8 proc.

Według aktualnych prognoz inflacja będzie w najbliższych miesiącach jeszcze rosnąć. Szczyt powinna osiągnąć w okolicach czerwca lub trzeciego kwartału. Przewidywania ekonomistów wskazują zwykle na ok. 13-14 proc., ale są one obciążone dużą niepewnością. Obecne prognozy Ministerstwa Finansów wskazują z kolei, że średnioroczna inflacja wyniesie w 2022 roku 9,1 proc., a w 2023 - 7,8 proc.

