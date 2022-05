Koniec koalicji z PiS? Ziobro grozi: Będziemy przygotowywać się do samodzielnego startu w wyborach

Zobacz wideo Dlaczego Solidarna Polska dalej idzie z PiS-em? "Mamy sytuację, która wymaga jedności obozu rządzącego"

Nie jest tajemnicą, że Solidarna Polska i PiS od jakiegoś czasu nie mogą się dogadać w ważnych dla Polski sprawach. Jedną z nich jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej. W ostatnich tygodniach media donosiły, że - z braku porozumienia z jednym z koalicjantów - PiS może nawet zdecydować się na przedterminowe wybory.

W niedzielę do tarć w koalicji odniósł się Zbigniew Ziobro.

- Będziemy przygotowywać się do samodzielnego startu w wyborach, ale zawsze pierwszą opcją będzie wspólny start z PiS jako koalicja - powiedział lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości na antenie radiowej Jedynki. - Będziemy jednak gotowi również na inny wariant, bo dla nas nasz program dotyczący suwerenności, bezpieczeństwa energetycznego, zdecydowanej reformy sądownictwa jest najważniejszy - dodał.

Ziobro o dalszej koalicji z PiS. "Po raz kolejny Solidarna Polska jest w stanie wyjść ponad nasze interesy"

O co toczy się spór między koalicjantami? M.in. o prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Na antenie radiowej Jedynki Zbigniew Ziobro stwierdził, że w obecnej formie powoduje ona jeszcze większe problemy. - W imię kompromisu, w obliczu wojny w Ukrainie po raz kolejny Solidarna Polska jest w stanie wyjść ponad nasze interesy i poprzeć ustawę prezydenta. Jest jednak warunek - powiedział polityk. - Te najbardziej oczywiste błędy, zawarte w ustawie muszą zostać wyeliminowane - dodał.

Przypomnijmy, od tej ustawy zależy wypłata 36 mld euro z Funduszu Odbudowy, a te są Polsce coraz bardziej potrzebne. Komisja Europejska będzie mogła jednaka odmówić Polsce wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy, jeżeli zobowiązania nie będą zrealizowane. Dotyczy to wdrożenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bowiem to ona jest głównym problemem, przez który pieniądze z Brukseli wciąż nie płyną do Warszawy. W Sejmie obecnie znajdują się projekty ustawy dot. Izby Dyscyplinarnej, wiodącym jest projekt prezydencki. Krytycznie do niego nastawiona jest właśnie Solidarna Polska.

W radiowej Jedynce Ziobro odniósł się także do kwestii braku akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Ostrzeżenia Solidarnej Polski przed chęcią szantażu ze strony Unii Europejskiej potwierdziły się. UE właśnie szantażuje Polskę, blokując nam środki z kredytu w ramach Funduszu Odbudowy. Polsce te pieniądze należą się

- powiedział na antenie radiowej Jedynki, dodając, że jest to okradanie naszego państwa. Lider Solidarnej Polski stwierdził również, że Mateusz Morawiecki popełnił błąd, ponieważ zaufał zapewnieniom szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że nie zostanie użyty "mechanizm szantażu" wobec Polski.

Kilka dni temu o Solidarnej Polsce i jej pomyśle zawieszenie płatności składek członkowskich do Unii Europejskiej mówił Ryszard Terlecki z PiS. - Nie wiem, czy to jest prawa flanka, czy raczej głupia flanka. (...) Taki koncept politycznego działania przyjęła Solidarna Polska, to znaczy, by jakoś nas obejść, od nas się odróżnić, przygotować się do budowy samodzielnej siły politycznej, bo na razie to jest taka partyjka. Przykre to jest, że ludzie, którzy wyszli, czy byli w naszym środowisku, dziś działają na szkodę Zjednoczonej Prawicy. Jakoś trzeba będzie z tego wyciągać konsekwencje - stwierdził

Do tych słów odniósł się Zbigniew Ziobro. - Ja bym apelował o mądrość i rozsądek, zwłaszcza do człowieka, który ma już pewne doświadczenie życiowe. Bo może nadejść taki moment, że to zaszkodzi przede wszystkim Polsce, jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy - mówił na antenie Polsat News.

